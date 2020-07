Bolsos fabricados con plástico reciclado de Bullfeet, la última tendencia para un verano más sostenible Comunicae

lunes, 13 de julio de 2020, 16:18 h (CET) La startup española de moda ecológica Bullfeet presenta su nueva colección de bolsos eco friendly para este verano que ya están disponibles a través de su tienda online www.bullfeet.com Bullfeet presenta su nueva colección de bolsos ecológicos para este verano más sostenible que nunca.

A pesar de la difícil situación vivida a consecuencia de la pandemia, la startup española sigue su apuesta por una moda sostenible, duradera y fabricada en España con materiales reciclados y ecológicos.

Se trata de 4 modelos de bolsos coloridos y de alta calidad que no pasarán desapercibidos para nadie.

La calidad y durabilidad de la moda fabricada por Bullfeet es la seña de identidad de la marca y por eso esta nueva colección de bolsos está fabricada con materiales resistentes e impermeables. No se manchan y repelen el agua, ideales para la playa o piscina.

Para esta ocasión, los materiales empleados han sido:

Botellas de plástico recicladas y extraídas del mar

Botellas de plástico reciclado de contenedores

Piel vegana

Corcho La colección está disponible ya en la tienda online www.bullfeet.com

El precio de cada bolso es de 39€ aunque la compañía ofrecerá descuentos durante todo el verano.

Todos los productos de Bullfeet son sostenibles, fabricados con material reciclado y cuidando al máximo el desarrollo sostenible y los residuos.

Bullfeet nace con la ambición de seguir concienciando al consumidor de moda español de las posibilidades de adquirir moda ecológica con mucho gusto pero sobretodo de mucha calidad y altamente resistente.

Todos los productos de la marca, como el calzado de Bullfeet, está fabricado libre de recursos animales y garantizan un sistema de fabricación libre de emisiones, ecológico y sostenible. Se trata de moda biodegradable que no daña el medioambiente.

El espíritu Bullfeet apuesta por un futuro sostenible basándose en la fabricación de productos de calidad, ecológicos y duraderos. Que los fabricantes inviertan parte de los beneficios económicos de la empresa en acciones de mejora de la sociedad y de la naturaleza de alrededor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.