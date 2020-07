Country Farms donará hasta 50.000 raciones de pienso a protectoras Comunicae

lunes, 13 de julio de 2020, 15:38 h (CET) La marca invita a todos a sumarse a esta iniciativa, subiendo una foto a Instagram abrazando a un perro y con el hashtag #UnAbrazoUnaComida. Cada foto, equivaldrá a una ración de alimento que recibirán cinco protectoras elegidas por los propios usuarios Country FarmsTM, la marca súper-premium de alimentación para perros con recetas naturales, está llevando a cabo una campaña solidaria con la que pretende donar hasta 50.000 raciones de alimento a cinco protectoras del país que lo necesitan, afectadas por la crisis del Covid-19. Con esta iniciativa, Country FarmsTM quiere ayudar a todos aquellos perros que no han podido recibir un abrazo y cariño a lo largo de estos últimos meses.

Así, la compañía invita a toda la comunidad a participar de esta campaña, con una dinámica muy simple: colgar en Instagram una foto abrazando a un perro con el hashtag #UnAbrazoUnaComida y mencionando a @CountryFarmsES. Cada foto equivaldrá a una ración de pienso que la marca donará a protectoras. Se podrá participar hasta el 19 de julio, día en que se hará el recuento total de imágenes y se seleccionará a las protectoras. Las protectoras serán seleccionadas por los 5 usuarios que obtengan más likes en sus posts y recibirán de forma equitativa la misma cantidad de donación.

Country FarmsTM, independientemente de las fotos recibidas, se compromete a realizar una donación mínima de 20.000 raciones de alimentación seca para perro, incluso si no se llegara a las 20.000 fotografías de abrazos.

Acerca de Country FarmsTM

Country FarmsTM es una marca súper-premium de alimentación para perros con recetas naturales. Todos los proveedores de Country FarmsTM aseguran la trazabilidad de todas las materias primas e ingredientes provenientes de sus granjas. La marca supervisa regularmente mediante auditorías el total cumplimiento de las directrices internas de la compañía: estándares de máxima calidad y sostenibilidad en el proceso de preparación de las recetas.

Para más información sobre Country FarmsTM visitar www.country-farms.es

