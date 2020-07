Aumentan en un 55% las reservas de vuelos con destino a la Costa del Sol, según la Consejería de Turismo Comunicae

lunes, 13 de julio de 2020, 15:10 h (CET) La consejería de Turismo de la Costa del Sol, ha confirmado a la edición de La Vanguardia de Andalucía que, en tan sólo una semana, han aumentado considerablemente las reservas de vuelos al aeropuerto de Málaga La segunda vicepresidenta de la Diputación de Málaga y consejera Delegada de Turismo de Costa del Sol, Margarita del Cid, se muestra positiva ante el repunte en la reserva de vuelos con destino Málaga – Costa del Sol. Tal y como ha afirmado la vicepresidenta segunda al diario La Vanguardia, en tan sólo una semana, la reserva de vuelos ha aumentado un 55%.

Actualmente, las reservas de vuelos están en un 74% menos que el mismo período del año anterior. Pero dada la situación, y los favorables cambios que han tenido lugar durante la semana, Margarita del Cid confía en que la Costa del Sol pueda superar, económicamente, el verano.

Además, del Cid, ha alegado que el verano no va a ser tan devastador como se esperaba. Obviamente, no se va a batir ningún record, pero al final de la temporada se obtendrán datos positivos.

Eso sí, la recuperación económica del sector turístico vendrá de la mano del turismo nacional, aunque los datos de turistas internacionales que se han lanzado a reservar apartamentos turísticos en Marbella y alrededores, son más altos de lo que se esperaba, dada la situación.

Los datos de la Consejería de Turismo de Costa del Sol, estiman que, durante este mes de julio, los hoteles van a llegar a cubrir entre un 35 y un 40% de su ocupación, teniendo en cuenta que la disponibilidad actual es solo del 80%. En este período se abrirán, también, el 70% de los bares y restaurantes, que van a facturar un 40% menos que el año anterior.

En definitiva, el sector turístico está reavivando su actividad, pero todo depende de las previsiones de búsquedas y reservas en hoteles y apartamentos turísticos para parejas en Costa del Sol, o similares.

