SAFEPACK colabora con el festival CRUÏLLA para adaptarlo a la nueva normalidad

lunes, 13 de julio de 2020, 13:46 h (CET)

lunes, 13 de julio de 2020, 13:46 h (CET) Durante este mes de julio se está celebrando en la ciudad de Barcelona una edición del festival de verano CRUÏLLA diferente y adaptada a las circunstancias actuales Con el eslogan "Menos es más" esta edición CRUÏLLA XXS no sólo se caracteriza por presentar una programación diferente, con conciertos de menos aforo en nueve espacios emblemáticos de la ciudad, sino también para adoptar las medidas higiénicas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Distancias de seguridad, mascarillas, desinfección de manos, evitar el contacto ..., son hábitos no habituales en los conciertos, pero necesarios a día de hoy.

Para esta adaptación, CRUÏLLA XXS ha contado con la colaboración de la empresa SAFEPACK, que ha proporcionado el material de seguridad necesario para un festival de estas características. La cara visible de esta colaboración son los dispensadores de gel hidroalcohólico presentes en todas las entradas de los conciertos, que aseguran que todas las manos que entran en los espacios están libres del indeseado virus. Detrás, sin embargo, quedan largas conversaciones sobre las diferentes necesidades de higiene durante unas semanas de preparación, en que reinaban la incertidumbre y regulaciones cambiantes. Aparte de material para los trabajadores, SAFEPACK también ha provisto mascarillas desechables para que, si algún despistado llegaba al concierto sin, pudiera acceder a los espacios donde su uso es obligatorio. Para sorpresa de todos, las ventas de estas mascarillas están siendo mínimas, confirmando que ya se ha incorporado este elemento como un complemento de vestir más.

SAFEPACK es una iniciativa emprendedora que jóvenes barceloneses han desarrollado durante el confinamiento. Aparte de proporcionar "Diversión segura" para festivales y eventos, proponen un servicio nuevo para dar solución a uno de los problemas que se ha puesto de manifiesto en la crisis del Covidien-19: la dificultad de conseguir material de protección en el momento que más se necesita, aquel en el que la demanda y los precios se disparan y se producen las roturas de stock. Su objetivo es claro, "asegurar a familias y empresas que dispondrán del material de seguridad frente a futuros brotes o crisis sanitarias", explica Marc Castellet, principal impulsor del proyecto, que añade "es, por tanto, una solución postcrisis, pensando en el futuro, para dar la tranquilidad de estar preparados en esta nueva normalidad". El servicio es sencillo y efectivo a la vez. A través de su web www.safepack.es, los clientes pueden comprar unos packs de material de seguridad, que incluyen los productos necesarios para hacer frente a un mes de crisis sanitaria. La novedad es que SAFEPACK ofrece a los clientes el almacenamiento y mantenimiento de los packs en sus instalaciones, con el fin de asegurar que cuando, más adelante, puedan necesitar este material, lo reciban a tiempo y en perfectas condiciones, evitando la pérdida, deterioro, uso inadecuado o caducidad, que se puede producir si se guarda en casa o en la empresa. De esta forma sus clientes tienen la certeza de que, cuando algún día necesiten este material, lo tendrán a su disposición.

Con el objetivo de dar a conocer este servicio nuevo, SAFEPACK amplió su oferta colaborando con eventos y festivales, donde no sólo aportan el material, sino también el asesoramiento que proporciona su equipo de profesionales con años de experiencia en el sector sanitario. En la colaboración con el CRUÏLLA XXS todo ha encajado: la organización siempre ha estado abierta a impulsar artistas e iniciativas locales, y SAFEPACK ha proporcionado una solución a un punsato que todos los festivales deben tener en cuenta hoy en día.

