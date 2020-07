Mustela Solares, la gama completa de protección solar para proteger la piel de los niños Comunicae

lunes, 13 de julio de 2020, 12:26 h (CET) Mustela Solares es una gama completa, de alta tolerancia e hipoalergénica, sin perfume ni alcohol y respetuosa con el medioambiente, que proporciona una protección muy alta, con una seguridad y tolerancia óptimas, para proteger a los bebés y niños del sol y apta para todos los tipos de piel: pieles sensibles, intolerantes al sol, atópicas y recién nacidos, en caso de exposición inevitable. La mejor aliada de los pequeños en verano El buen tiempo ha llegado y con él la anhelada apertura de piscinas y playas. Vuelven los baños refrescantes, los chapoteos en la orilla y la construcción de castillos de arena. Por fin, los niños reconquistan los espacios al aire libre y tras meses de confinamiento sienten el sol sobre su piel.

Los rayos del sol les llenan de vida y de energía. La ciencia ha demostrado que la luz solar es imprescindible para su bienestar físico y mental. Aunque es importante que toda la familia esté bien protegida para disfrutar del sol de una manera saludable, la piel de los niños y de los bebés es más frágil e inmadura que la de los adultos, por eso, el fotoprotector debe convertirse en su mejor amigo durante todo el verano.

Protegerse del sol durante el periodo estival no es una opción, por eso la leche solar se debe convertir en uno de los imprescindibles en la bolsa de paseo. Para que los niños disfruten mientras se les aplica el fotoprotector en cantidad abundante durante varias veces al día, conviértelo en un juego, ya que nunca es demasiado. Por eso, desde Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, quiere compartir los pasos a seguir para que los más pequeños de la casa puedan divertirse al aire libre evitando los peligros del sol protegiendo su piel:

Resguardarles: hay que evitar las horas centrales del día, cuando el sol es más intenso (entre las 11h y las 16h), buscar siempre la sombra y mantener a los pequeños frescos pero cubiertos con ropa amplia de algodón, un sombrero de ala ancha y gafas de sol (UV 3 o 4).

Protegerles: es imprescindible aplicar con 20 minutos de antelación un producto solar de factor alto (SFP 50 o 50+) indicado especialmente para la frágil piel de los niños. Hay que aplicar una cantidad abundante e insistir en las áreas sobreexpuestas como la frente, los pómulos, la nariz, los labios y las orejas. Recordar que se debe aplicar la protección cada 2 horas y siempre cuando salgan del agua.

Hidratarles: los niños presentan una mayor sensibilidad al calor y un mayor riesgo de rápida deshidratación. Por ello, durante y después de la exposición, es fundamental darles de beber regularmente y al final del día, hidratar su piel con un spray post solar.

Para proteger eficazmente a los más pequeños frente a la radiación UVA y UVB, Mustela presenta sus nueva gama Mustela Solares. Los protectores solares Mustela para bebés y niños, resultado de un programa sin precedentes de 11 años de investigación a nivel mundial, están especialmente diseñados para proteger las pieles frágiles y vulnerables de los más pequeños. Su alta tolerancia ha sido clínicamente probada incluso en pieles sensibles, intolerantes al sol y atópicas y se pueden utilizar en recién nacidos, en caso de exposición inevitable.

La nueva gama Mustela Solares, no contiene perfume y está formulada a base de filtros protectores orgánicos, SPF50/50+ UVB/UVA, seleccionados por su alta tolerancia y respetuosos con los arrecifes de coral*, junto con un activo natural patentado por Mustela, el Perséose de Aguacate, que refuerza la barrera cutánea y preserva la riqueza celular de la piel de los más pequeños. Además sus fórmulas son muy resistentes al agua clorada y salada y resistentes a la arena y a la transpiración, para adaptarse a las actividades de los niños.

Pensando en las preferencias de los papás y en los diferentes escenarios de uso, Mustela ha lanzado tres formatos distintos: Spray solar Muy alta protección SPF50 200ml (PVP: partir de 17,41€), Leche solar Muy alta protección SPF50 100ml (PVP: a partir de 13€) y Leche solar Muy alta protección 40ml formato pocket, especial para el rostro e ideal para llevarlo a todas partes (PVP: a partir de 8,57€).

Estos productos pueden también encontrarse en dos packs familiares: uno con el Spray solar Muy alta protección SPF50 200ml + Leche solar Muy alta protección 40ml (PVP: a partir de 23,13€) y otro que incluye el Spray solar Muy alta protección SPF50 200ml + Leche solar Muy alta protección SPF50+100ml (PVP: a partir de 30,42€).

Y para seguir cuidando la delicada piel de niños y bebés después del sol, Mustela dispone del Spray post-solar. Un spray hidratante que alivia, refresca e hidrata instantáneamente la piel agredida por el sol, dejándola suave, flexible y confortable. (PVP: a partir 6,84€).

