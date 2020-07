Tuitero de Bilbao, único español entre los 25 influencers más importantes de tecnología sanitaria de Europa Comunicae

lunes, 13 de julio de 2020, 11:18 h (CET) Juan Carlos Santamaría es el único español que está en la lista de los 25 más importantes influencers de tecnología sanitaria de Twitter en todo Europa Juan Carlos Santamaría (en Twitter @jsantamariaglez), es el único español que está en la lista de los 25 más importantes influencers de tecnología sanitaria de todo Europa, según estudio de Sifted, publicación del Financial Times especializada en emprendedores europeos.

Sifted ha mapeado a los 25 principales influencers a seguir en Twitter en el ámbito de la tecnología sanitaria (Health Technology) o healthtech, tendencia de muchas startups que actúan en el campo del bienestar y la salud, con el objetivo de resolver los grandes retos en materia de salud que tiene la humanidad.

Esta nueva corriente de tecnología aplicada a la salud se concreta en forma de apps, “wereables” (dispositivos que llevan los pacientes para poder ser monitorizados), big data, el internet de las cosas, etc. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Health Technology como la aplicación de conocimientos y habilidades organizadas en forma de dispositivos, medicina, vacunas, procedimientos y sistemas desarrollados para resolver un problema de salud y mejorar la calidad de vida.

Juan Carlos Santamaría es Cofundador de Health 2.0 Basque, comunidad creada con el objetivo de liderar el ecosistema eHealth en Euskadi y que está dentro del movimiento internacional Health 2.0, surgido en 2007 en San Francisco, para promover el emprendimiento y el uso de las nuevas tecnologías en salud.

Santamaría es también el Director de Comunicación y Desarrollo de Negocio de Inithealth, plataforma desarrollada por Grupo Init para la gestión personalizada de la salud en entornos no hospitalarios, diseñando planes de cuidados o planes de salud colectivos o individualizados, y que recientemente han lanzado Inithealth Coronacare Corporate, servicio de gestión integral de situaciones de riesgo en la empresa provocadas por el COVID-19, que genera un marco de colaboración entre empresa y trabajadores para lograr un entorno de trabajo productivo y seguro.

Sobre la base de Inithealth han desarrollado también Salud es ganar, solución digital que permite incluir los hábitos de vida de los asegurados en la lógica del negocio de las aseguradoras, premiando con descuentos en la prima por el número de pasos o minutos de actividad física.

Santamaría, es autor del tema "Tendencias en Salud Digital" del Máster de Dirección y Gestión Sanitaria de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y desde 2017 modera una mesa en el Congreso de Salud Digital de Donostia-San Sebastián en el marco de los cursos de verano de la UPV/EHU, Universidad en la que también colabora en el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras.

Socio de ASD (Asociación Salud Digital) y de ANIS, Asociación Nacional de Informadores de la Salud, perteneciente a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), colabora en el área de Comunicación en COVIDWarriors, asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales, altos directivos y mecenas, de todos los ámbitos, unidos en la lucha contra el COVID-19.

Es socio y colabora con otras muchas asociaciones como el Foro Vasco de Electromedicina y Dircom, Asociación de Directivos de Comunicación.

Enlace a la noticia de Sifted: https://sifted.eu/articles/health-tech-twitter-influencers/

