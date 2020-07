La nueva expansión del videojuego TESO, Greymoor, da la bienvenida a sus jugadores Comunicae

lunes, 13 de julio de 2020, 10:02 h (CET) Para prepararlos en su próxima visita a Skyrim, el publisher del juego ha publicado en la web oficial de The Elder Scrolls Online algunos consejos muy útiles para empezar a jugar a la próxima expansión de TESO Los jugadores de TESO pudieron ya vivir el prólogo, donde se unieron a Lyris Titanborn para investigar las intenciones del infame Icereach Coven. Lo que vivieron en esta misión introductoria será la antesala a lo que los jugadores podrán vivir en Greymoor.

Uno de los consejos es la creación de un nuevo personaje, que mejor forma de explorar Skyrim occidental que con jugando un personaje nórdico. Mientras que el jugador será recibido con cierta frialdad por parte de los lugareños, podrá disfrutar de sus bonus de estamina, salud y resistencias, perfectos para sobrevivir durante los fríos inviernos y las monstruosas bestias que habitan esas tierras. Además, según aconseja Bethesda, es conveniente que el jugador vaya bien vestido antes de presentarse en el lugar, y para ello podrá explorar la tienda para conseguir un atuendo apropiado.

En este nuevo capítulo de TESO el jugador habrá de enfrentar a terribles bestias que habitan Skyrim. Pero puede reclamar su poder para si mismo convirtiéndose en justamente lo mismo que pretende cazar.: Para unirse a los vampiros, ha de conseguir que un compañero vampiro le muerda, o buscar bloodfiends (los encontrará en BAngkorai, Repaer’s March o The Rift) para que le hieran. Si el jugador está interesado en lo oscuro y misterioso que rodea a los vampiros y los antiguos demonios, Bethesda le recomienda disfrutar de la historia de Riverspire. Localizada en la región norteña de High Rock, esta zona está poblada de enfrentamientos entre locales y vampiros sin escrúpulos.Si en cambio prefiere ser un hombre lobo, puede infectarte de un compañero hombre lobo o enfrentarse a un hombre lobo en las regiones mencionadas anteriormente.

Con sus montañas llenas de nieve, gigantes bestias y robustos nórdicos, la parte oriental de Skyrim ofrecerá trepidantes aventuras en las regiones de The Rift y Eastmarch. Si el jugador busca en cambio aventurarse en el corazón de Skyrim, es recomendable no pasar por alto las ciudades de Windhelm y Riften.

El nuevo capítulo de The Elders Scrolls Online, Greymoor, está ya disponible tanto para PC como para consola , y es el momento perfecto para que nuevos jugadores puedan introducirse en el mundo de este consagrado MMORPG, así como para que los ya veteranos vivan nuevas aventuras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.