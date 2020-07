​Ideas para disfrutar del turismo de proximidad en Valencia Según la Organización Mundial del Turismo, el impacto de la Covid-19 hará que caigan el número de viajeros alrededor del 30% respecto a valores del año 2019 Redacción Siglo XXI

lunes, 13 de julio de 2020, 10:28 h (CET) Acabado el confinamiento obligado por la pandemia de la Covid-19 y tras muchísimas dudas, ha llegado el momento de pensar en las vacaciones. Esta crisis nos deja con un sector que, si antes era uno de los motores de la economía, ahora está muy tocado. Parece que las fronteras españolas se abren al turismo internacional, que llega a cuentagotas y que, probablemente, no salvará la temporada.



Tampoco los españoles parecen muy motivados a pasar fuera del país su época vacacional y muchas son las personas que están planteando sus vacaciones en territorio español. Parece que el turismo local paliará algo este duro momento para el sector.



Tendencias para este verano Según la Organización Mundial del Turismo, el impacto de la Covid-19 hará que caigan el número de viajeros alrededor del 30% respecto a valores del año 2019. Los viajes de proximidad son, sin lugar a dudas, la opción que cada vez ganará más peso y es por este motivo que se está potenciando a través de ofertas interesantes para los viajeros nacionales.



Además, la tendencia es priorizar un transporte individual, ya sea para acudir a la zona vacacional, ya sea alquilando un vehículo a la llegada al aeropuerto o estación de tren de destino.



Se prevé muchas ofertas La actual situación no hace preveer un aumento de los precios. Más bien al contrario: para atraer la demanda, mucho menor que la de años anteriores, tenderán a la baja. También se prevé mucha demanda de estancias en apartamentos turísticos más que en hoteles. Un caso significativo es el de la Comunidad Valenciana, en donde el sector se está activando y ofreciendo grandes ofertas, y se está convirtiendo en un destino muy interesante para el turismo interno.



La capital de la comunidad, Valencia, se prepara para recibir la llegada de este turismo interno a través del vehículo privado, aviones y especialmente trenes. Esta última opción es especialmente ventajosa, puesto que también podemos encontrar grandes descuentos en los trayectos de Larga Distancia.



Como organizar unas vacaciones en Valencia Además de lo hermoso de la capital, la provincia de Valencia tiene 109 kilómetros de costa en donde se encuentran localidades tan emblemáticas como Gandía o Cullera. La amenaza de la Covid-19 sigue activa, por lo que deberemos tomar todas las precauciones posibles para evitar contagios.



Los principios más básicos son los de la higiene de manos, uso de mascarilla y distancia de seguridad. Pero también podemos plantear el uso de un vehículo de alquiler para desplazarnos por toda la provincia con mayor seguridad y desplazarnos a la zona aprovechando, por ejemplo, las mencionadas grandes ofertas que se están ofreciendo en los desplazamientos de larga distancia con tren.



En Valencia podemos alquilar un coche en Alba Car, una pequeña empresa de la zona, que se dedica principalmente al alquiler de furgonetas en Valencia, pero que también dispone de una flota de coches para particulares, con unos precios muy competitivos.



Qué ver en Valencia Esta opción de alquilar un coche nos va a permitir, además, poder desplazarnos más allá de la provincia valenciana y visitar, por ejemplo, localidades de Alicante, como Altea, Villajoiosa y Dénia, pudiendo disfrutar de un maravilloso día de playa en estas y otras muchas más localidades costeras. Desplazándonos al norte, hacia la provincia de Castellón podremos visitar pueblos como Morella o Peñíscola. En el interior, es muy recomendable visitar localidades como Bocairent, en pleno valle de la Albaida, Chelva o Castell de Guadalest ya en la provincia de Alicante



Pero, si hay un aspecto destacado en toda la Comunidad Valenciana, ese no es otro que su gastronomía, en donde el arroz y el pescado es el rey. No en vano esta zona es de donde es originaria un plato tan típico como la paella. Unas vacaciones en Valencia son ideales para degustar la mejor paella, en la cuna de ese plato.



Ventajas de hacer turismo en coche Alquilar un coche en Valencia para visitar todas las zonas mencionadas (y muchas más), es una oportunidad para viajar a nuestro aire, sin prisas. Además, en cualquier momento puedes modificar tu ruta o volver a tu alojamiento. Tú conduces y tú decides. Hay lugares que te encantarán, como los pueblos del interior de Castellón, una zona muy poco conocida por el viajero, pero que merece la pena descubrir.



Hemos hecho un pequeño apunte sobre la gastronomía local, pero es que, viajando en coche puedes llegar allá a donde quiera que te hayan recomendado un restaurante sin depender de horarios de transporte público.



