​Los regalos corporativos que impulsarán tu estrategia de ventas

Las empresas se encuentran en una lucha constante por captar nuevos clientes y, lo que es más importante, retenerlos y fidelizarlos a través de diferentes métodos. En la búsqueda por impulsar sus estrategias de venta, muchas compañías optan por los regalos personalizados para empresas, ya que es una forma de demostrar a sus clientes que realmente son importantes y valorados.



El objetivo principal de los regalos corporativos es el de transmitir los atributos de tu marca a través de objetos tangibles que, de alguna manera, agregan valor a la relación cliente-empresa.



Pero no solo esto, también refuerzas tu branding y aseguras la expansión de tu marca. Un buen regalo corporativo para tus empleados o clientes puede conseguir que destaques frente a la competencia, estrechar los vínculos que se desarrollan en tu nicho de mercado y también aumentar las ventas de tu producto o servicio.



Una buena planificación te permitirá saber qué regalos corporativos tienen un mayor impacto en tu estrategia de conversión de clientes y ventas.



Si apenas has oído hablar de los regalos corporativos, debes saber que son aquellos artículos que poseen características especiales que los hacen únicos. Estos suelen mostrar impreso, bordado o estampado el logo de tu compañía.



Un gran número de compañías optan por regalar botellas tanto de cristal como de aluminio con sus logotipos, por ejemplo. Estas son una excelente opción como regalo, sobre todo porque los vasos desechables de plástico son un gasto innecesario y contaminan demasiado. Las botellas de tritán son las más utilizadas por su durabilidad y porque no contienen BPA (sustancia perjudicial que se encuentra en el plástico).



Esta opción de regalo, además de proporcionar una imagen de empresa respetuosa con el medio ambiente también ayuda al branding de la compañía al contar con el logotipo de esta en la botella.



Las tazas personalizadas son también una gran opción. ¿Quién puede negarse a tomar un café por la mañana? Una bonita taza, de calidad y con el sello particular de tu empresa es algo que tus empleados apreciarán, sin duda. También es un regalo adecuado para clientes, ya que supone un buen recordatorio de marca que utilizarán cada mañana. Puedes conseguir tazas de diversos materiales resistentes, como cerámica o aluminio (que suelen ser más duraderas).



Otro regalo corporativo muy de moda son las prendas de vestir, un detalle que siempre es bien recibido, sobre todo cuando se trata de prendas de buena calidad y con un diseño clásico o llamativo, en consonancia con la imagen de tu compañía.



Las camisetas, sudaderas y polos con el logo de tu compañía son una buena forma de dar visibilidad a tu marca. Además, son ideales para identificar a los miembros y compañeros del trabajo, por ejemplo, en diferentes actividades de teambuilding. Una sencilla camiseta o una sudadera pueden llegar a convertirse en prendas de gran importancia si cuentan con el diseño adecuado.



Por otro lado, siguiendo con el objetivo de hacer constar tu imagen de empresa respetuosa con el medio ambiente, puedes optar por regalar bolsas de tela personalizadas, un objeto que cada vez está ganando más terreno en la calle y que seguro que tus clientes van a agradecer.



Es importante que los regalos que ofrezcas se encuentren en sintonía con la imagen y valores empresariales que has desarrollado dentro de tu compañía. Aunque pueda parecer un gasto innecesario, el branding y la imagen de marca que se puede llegar a alcanzar a través de estos regalos, va a repercutir sin duda en un mayor beneficio a largo plazo.