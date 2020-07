​La importancia de ir a tu clínica dental en plena pandemia

Bien es sabido que mantener una buena higiene bucodental puede frenar la aparición de complicaciones en los dientes es fundamental. En muchas ocasiones no sentir dolor o molestias al masticar lo alimentos, nos hace pensar que no necesitamos acudir al dentista, pero nada más lejos de la realidad. Es necesario acudir a una clínica dental, al menos, una vez al año, para poder hacer una revisión y ver que todo está correctamente y hacer una limpieza que mantenga los dientes y encías saludables. En propdental.es su equipo de expertos te darán las mejores soluciones, además de garantizar todas las medidas de higiene y limpieza que tanto hay que cumplir en este tiempo conviviendo con el coronavirus.



Razones por las que hay que tener una revisión con el dentista Ir al dentista de manera regular hace que se puedan prevenir bastantes enfermedades e infecciones.

Las enfermedades que se pueden tratar de manera rápida, si se acude al dentista con cierta regularidad, son las enfermedades periodontales. Estas enfermedades son las que afectan en primer lugar a las encías, provocando pequeños problemas que se pueden tratar a tiempo si se identifican de manera rápida. Si no es así, este tipo de enfermedades pueden llegar a afectar a los dientes, por lo que, en ese caso, se requiere de un tratamiento más complicado y con un coste mucho mayor.



Acudir a la clínica dental con cierta frecuencia puede también prevenir otros problemas como la halitosis, que hace referencia al mal aliento. Muchas de las halitosis que se producen en pacientes, son consecuencia de un mal uso de su higiene bucodental, por lo que acumulan bacterias y restos de comida que derivan en sarro. Este tipo de suciedad debe ser tratada con una buena limpieza y un tratamiento acorde.



Otra razón para ir al dentista es poder evitar que ciertaas enfermedades de encías o caries pasen desapercebidos y provoquen infecciones en la boca que puedan llevar a la pérdida de dientes.



Es por ello que inculcar desde pequeños una visita anual al dentista es la clave para proteger los dientes y mantener a raya los posibles problemas que se puedan ocasionar con el tiempo.



Además, las clínicas dentales cuentan con numerosos adelantos tecnológicos y actualmente es posible realizar cualquier tipo de mejora en la estética de tu sonrisa, así como blanqueamientos o diseño de sonrisa mediante carillas dentales, que tan de moda están, que aportan luminosidad y un aspecto mucho más saludable a los dientes, que han podido sufrir con el paso del tiempo y el consumo de bebidas alcohólicas, café o tabaco.



Después de unos meses complicados y de confinamiento, las clínicas dentales se han puesto manos a la obra para ofrecer a sus pacientes el mejor servicio, con todas las garantías para tu seguridad, ya que cuando se trata de salud y trato relacionado con el cuidado personal, eso es lo que más importa. Por eso, si durante estos meses en casa has ido retrasando la cita con el dentista, no lo dejes más y acude a tu clínica dental para hacer una buena revisión, será garantía de éxito en el futuro.