Muñiz: "Con los delanteros que tenemos va a haber goles" El técnico del cuadro vasco, que se estrenó este viernes en el Estadio Alfredo di Stéfano, valoró el esfuerzo de su equipo ante un rival difícil Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 11 de julio de 2020, 10:55 h (CET) El entrenador del Deportivo Alavés, Juan Ramón López Muñiz, afirmó no estar preocupado por la falta de gol de su equipo, ya que "con los delanteros" que tiene y las ocasiones que generan no tiene duda de que habrá goles, pero sí reconoció cosas a mejorar tras la derrota (2-0) ante el Real Madrid.



El técnico del cuadro vasco, que se estrenó este viernes en el Estadio Alfredo di Stéfano, valoró el esfuerzo de su equipo ante un rival difícil. "Fue una primera parte buena, con ocasiones de gol, y fuimos al descanso perdiendo sin merecerlo. En la segunda parte, cuando se ponen 2-0, el Real Madrid empieza a tocar el balón y es difícil quitarles esa posesión", dijo.

"El equipo se hizo más ancho y sufrimos un poco más pero volvimos a coger el pulso al partido. Jugamos un partido atrevido, se han visto cosas positivas y cosas que tenemos que mejorar", añadió en rueda de prensa, antes de valorar ese problema con el gol.



"Tuvimos grandes ocasiones de gol y no fallamos, el portero hizo paradas espectaculares. Cuando no tienes ocasiones te preocupas, cuando tienes ocasiones, ya llegará el gol. Con los delanteros que tenemos va a haber goles. Tenemos que corregir ciertas cosas. Tenemos que dar un paso adelante en intensidad, en espacio entre líneas", terminó, confiado en la permanencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.