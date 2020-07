Fundación Adecco, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 14:50 h (CET) Se incorpora como vocal, participando así en la gestión y representación de esta iniciativa de la ONU en España, la más importante en sostenibilidad empresarial del mundo. La Red Española es la mayor red local del Pacto Mundial de Naciones Unidas en número entidades adheridas, con más de 1.600 La Red Española del Pacto Mundial ha renovado, según sus estatutos, la mitad de los cargos de su Comité Ejecutivo, cuya misión es el impulso de la organización, la aprobación de la estrategia y la gestión, entre otros aspectos clave.

De este modo, la Fundación Adecco ha tomado el cargo en la 16ª Asamblea General, incorporándose como vocal del Comité Ejecutivo la Red Española, la más numerosa y de las de mejor desempeño del Pacto Mundial de Naciones Unidas a nivel internacional, con más de 1.600 entidades adheridas. La Fundación Adecco participa así en la gestión y representación de esta iniciativa de la ONU en España, la más importante en sostenibilidad empresarial del mundo, contribuyendo activamente a promover y difundir la incorporación de los Diez Principios del Pacto Mundial y de la Agenda 2030 en las estrategias de las empresas españolas.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “esta renovación se produce en un momento de gran singularidad para la sociedad a nivel mundial. La COVID-19 debe reordenar la agenda global, acelerando la consecución de los ODS y los 10 principios del Pacto Mundial. Hoy más que nunca hemos de integrar la diversidad, la equidad, el liderazgo inclusivo y la igualdad de oportunidades en el core de todas las organizaciones empresariales como ejes fundamentales de productividad y de sostenibilidad”.

Como socio de la Red Española del Pacto Mundial y en su compromiso con la sostenibilidad, durante estos últimos años la Fundación Adecco ha participado activamente en las acciones propuestas por la organización destacando aquellas dirigidas a dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, destacando las siguientes iniciativas, entre otras:

- Alianza CEO por la Diversidad. La Alianza #CEOPorLaDiversidad tiene como misión unir a las empresas en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I) y acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad española.

- Empowered. Es un acuerdo firmado en 2019 entre la OIT y la Fundación Adecco, y apoyado por Pacto Mundial, para la promoción del trabajo decente para los jóvenes en Latinoamérica. Se trata del programa de atención y orientación laboral “Empowered”, que tendrá una duración de 3 años (2019-2021) y cuyo principal objetivo es empoderar a jóvenes de entre 18 y 30 años para facilitar de forma proactiva su acceso al mercado laboral. Con este programa la Fundación Adecco contribuye principalmente al ODS8 -Trabajo decente y crecimiento económico-, al ODS1 -Fin de la pobreza- y al ODS10 -Reducción de las desigualdades.

- La Escuela de arte y comunicación Ítaca con la que se impacta directamente en los ODS4 -Educación de calidad- y el ODS10 -Reducción de las desigualdades- y que está directamente relacionada con los estándares laborales y la igualdad, viéndose beneficiada la sociedad civil a través de esta acción en la que 40 beneficiarios con discapacidad, en cada convocatoria, para ser entrenados y capacitados para el empleo a través de diversos talleres. Esta escuela está encuadrada dentro de la línea de trabajo #EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco, que tiene como objetivo la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria

La Fundación Adecco se une así, junto con 12 nuevas entidades, a un Comité Ejecutivo formado por 21 miembros y que contempla la representación del sector empresarial en todas sus dimensiones (público y privado) y tamaños (gran empresa y pymes), así como la representación del sector no empresarial. En este sentido, la formación actual del Comité ejecutivo queda determinada de la siguiente forma:

Junta directiva:

- Clara Arpa de ARPA EMC (presidencia)

- Víctor Viñuales de Ecodes (vicepresidencia)

- Clara Bazán de Mapfre (secretaría)

- Ángel Fraile de Endesa (tesorería)

Vocalías

- Accenture

- Agroamb Prodalt

- Atrevia

- Auchan

- Fruits de Ponent

- Fundación Adecco

- Fundación Novia Salcedo

- Grupo Antolín

- Grupo Iberostar

- ICEX

- IESE - Universidad de Navarra

- Instituto de Empresa - IE Business School

- Nechi Group

- PRISA

- Quirón Salud

- Suez

- Supracafé

Sobre la Red Española del Pacto Mundial

El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en España a través de la Red Española, que cuenta actualmente con 1.603 entidades adheridas a esta iniciativa de responsabilidad social empresarial, de las cuales el 22% son grandes empresas, el 61% son pymes y el 17% son otro tipo de entidades (tercer sector, asociaciones empresariales e instituciones educativas). Su objetivo es fomentar la implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial entre las entidades firmantes para la sostenibilidad empresarial y trabajar los ODS con las empresas y el sector privado.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:

- Personas con discapacidad

- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión

