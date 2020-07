Itesal convierte la reapertura de Aluminios J. Lorés en una cita empresarial de la Arquitectura Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 12:42 h (CET) La empresa zaragozana ha asistido a la reapertura de Aluminios J. Lorés, establecimiento ubicado en el zaragozano barrio de Las Fuentes, y que ha contado con la presencia de la concejala delegada de Vivienda, Carolina Andreu, y el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel Itesal, la empresa zaragozana referente en el diseño, fabricación y distribución de sistemas y soluciones de aluminio para arquitectura e industria, mantiene su apuesta por la reactivación económica tras la crisis sanitaria y ha convertido la reapertura de Aluminios J. Lorés en un punto de encuentro de arquitectos, constructores, diseñadores y diversos representantes empresariales e institucionales.

Ubicado en la calle Doctor Iranzo, nº 92, del barrio de Las Fuentes de Zaragoza, Aluminios J. Lorés se convierte en un centro de asesoramiento personalizado de los perfiles de Itesal y cuenta con un amplio muestrario. Asimismo, hay expuestas varias ventanas instaladas con perfiles de aluminio de Itesal, así como una cámara de aislamiento acústico con la que comprobar in situ la mejora medioambiental que se produce en una estancia con la instalación de este tipo de elementos.

El director general de Itesal, Armando Mateos, ha mostrado su agradecimiento a este taller y a todos los asistentes, comenzando por la concejala delegada de Vivienda del Consistorio zaragozano, Carolina Andreu, por su apoyo al sector. Para Mateos, asistir a esta inauguración, es todo un logro, ya que "tras los difíciles momentos que hemos atravesado, con esta reapertura ponemos nuestro granito de arena en reforzar la actividad económica local".

Por otra parte, ha subrayado Mateos, "estamos intentando llevar a los aragoneses un producto único, el aluminio, que es el verdadero modelo de economía circular en la construcción, ya que es infinitamente reciclable, además, evidentemente, de aportar confort y bienestar a nuestras viviendas a través de una gran eficiencia energética y acústica". Además, ha apuntado, “tenemos una excelente sintonía con Aluminios J. Lorés, que nos ha acompañado en las dos últimas ediciones en nuestro stand en la Feria General de Zaragoza”.

Este acto ha coincidido, asimismo, con el 15º aniversario de Aluminios J. Lorés, de los que su fundador, Jesús Lorés, ha recordado que nació "como un pequeño taller, pero con mucha ilusión. Hoy, de la mano de Itesal, abrimos no solo un punto de venta en el sector del aluminio, sino un punto de asesoramiento personalizado y búsqueda de soluciones a las demandas de ahorro energético, térmico y estético que reclama nuestra sociedad, sin olvidarnos del compromiso medioambiental que toda empresa debe asumir".

Por su parte, Carolina Andreu ha querido agradecer, en estos duros momentos que atraviesa la sociedad a causa de la pandemia, que “para la reactivación económica de la ciudad es muy importante la reapertura de negocios como el de Aluminios J. Lorés”.

La puesta de largo de Aluminios J. Lorés ha contado también con la asistencia del presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel; el gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza y miembro de Rotary Club Zaragoza, Lucio de la Cruz; el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Zaragoza, Víctor Martos; el director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez, y el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, entre otros.

