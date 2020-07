Las consultoras AZIERTA y Mercé Camps firman una alianza estratégica en el área de productos sanitarios Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 12:34 h (CET) La Alianza diseñará y comercializará conjuntamente productos y servicios relacionados con productos sanitarios, cosméticos y complementos alimenticios. La Alianza será líder del sector de la Consultoría Sanitaria en este ámbito AZIERTA, consultora global en ciencia y salud especializada en el desarrollo de fármacos y productos sanitarios desde un punto de vista clínico, regulatorio, de seguridad y calidad; y GTF Mercé Camps, consultora especializada en trámites técnico-legales en sanidad, en los ámbitos de los productos sanitarios, industria cosmética, plaguicidas y biocidas e industria alimentaria etc. han firmado una alianza estratégica para el desarrollo de actividades conjuntas.

En el marco de la Alianza, ambas compañías diseñarán y comercializarán una oferta conceptual, técnica y comercial, basada en la dilatada experiencia y amplio expertise de sus equipos.

Ambas compañías actuarán conjunta y coordinadamente en el desarrollo de acciones comerciales, de marketing y comunicación que favorezcan el posicionamiento de la Alianza en los mercados nacional e internacionales.

La Alianza suscrita sitúa a ambas compañías en una posición de liderazgo en el sector de la consultoría sanitaria, prestando sus servicios actualmente a más de 2000 clientes.

AZIERTA es una empresa de consultoría especializada en Ciencia y Salud cuyo principal objetivo es potenciar las relaciones entre la ciencia y la empresa a través del concepto “Science to Business”, facilitando el tránsito de la innovación y el desarrollo científico al tejido empresarial.

Tras 10 años de actividad AZIERTA, gracias a un equipo de más de 100 profesionales provenientes en su mayoría de los distintos ámbitos de las Ciencias de la Salud, se ha convertido en un referente nacional e internacional en Asesoría Científica Global e Integral.

GTF MERCÉ CAMPS es una consultora, especializada en trámites técnico-legales en sanidad, en los ámbitos de la industria cosmética, higiene dental, productos sanitarios, plaguicidas-biocidas, desinfectantes. Farmacéutico, industria alimentaria, ortopedia, laboratorios protésicos dentales y establecimientos sanitarios en general.

El desarrollo de una variada gama de servicios específicos de asesoría y consultoría en las áreas de productos sanitarios, cosméticos y complementos alimenticios, han conferido a GTF Mercé Camps una posición de liderazgo en dichas áreas tras 28 años de exitosa trayectoria profesional y empresarial.

