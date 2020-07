Nace MejoresMadrid.es, la web que da voz a los negocios locales Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 11:34 h (CET) Los consumidores tienen mucho más poder del que se piensan; y en estos tiempos complicados es básico apoyar a las PYMES y negocios locales. Esta web permite acceder a las mejores opciones en la capital madrileña Esta web nace con el objetivo de apoyar a los pequeños negocios y a las empresas locales en estos momentos complicados. Se basa en la idea de que no hace falta ser una gran empresa o una multinacional para poder ofrecer servicios de calidad y a un buen precio.

Muchas veces, sobre todo, cuando se vive en grandes ciudades como Madrid, es complicado encontrar a buenos profesionales. Hay muchas personas que se dedican a lo mismo y es difícil saber cuál es la persona que ofrece el mejor servicio teniendo en cuenta la calidad y el precio.

MejoresMadrid.es es una página web que selecciona los mejores 10 negocios de la ciudad para que tengas un amplio abanico de posibilidades donde elegir. Además, las listas de profesionales se actualizan constantemente con el objetivo de incluir siempre a los mejores.

Cuando se busca un dentista, por ejemplo, se debe elegir a un buen profesional, ya que se pondrá en sus manos la salud de la boca. Sin embargo, hay muchos dentistas en Madrid y no todos tienen buenas valoraciones u ofrecen los mejores servicios.

Se debe tener en cuenta que siempre es muy importante elegir a un profesional que esté altamente cualificado y que cuente con buenas valoraciones para que ofrezca el mejor servicio y, si es al mejor precio, mejor.

Aun así, es complicado hacer esta tarea de selección porque se pueden encontrar con infinidad de personas que hacen lo mismo. Se pueden tardar horas y horas en encontrar a un buen fontanero o a un buen abogado.

Además, si se acaba de llegar a Madrid será aún más complicado todavía. Tanto si se trata de un recién llegado a Madrid como si llevas tiempo viviendo en la ciudad, lo mejor es que cuentes con un buen directorio de profesionales. Las antiguas Páginas Amarillas, para entendernos.

No solo eso, en este directorio se seleccionan a profesionales de todos los sectores: profesores de alemán, médicos de diferentes especialidades, psicólogos, abogados, academias de baile, peluquerías, spas, veterinarios y muchos más. Así, en una misma página web podrás encontrar todo tipo de servicios en una única fuente.

Para hacer la selección de estas empresas o negocios locales se sigue un riguroso método: deben ser personas con un alto grado de especialización, es importante que tengan siempre la página web actualizada, cuantos más años de experiencia tengan mejor, se analizan los precios y se estudia el historial de premios y logros.

Asimismo, siempre se estudian de forma exhaustiva las opiniones que hacen los clientes de las empresas. Por ejemplo: se analizan los comentarios positivos y negativos, se analizan las quejas y se buscan comentarios falsos. Se debe tener en cuenta que no nadie mejor que los propios clientes para detallar si un servicio es bueno o no.

Sus responsables comentan: "La misión de MejoresMadrid.es es facilitar a las personas la búsqueda y la selección de las mejores empresas y los mejores profesionales de Madrid, unificar a todos los profesionales en una misma fuente, y apoyar a los pequeños negocios y empresas locales a promover sus servicios."

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.