​¿Ha finalizado la amenaza del Covid-19?

Durante meses, las noticias del coronavirus, conocido como COVID-19, han sido la portada de todos los periódicos y revistas, además del claro protagonista en todo tipo de noticias.



Ahora ya no acapara todas las portadas, pero ¿cómo de real sigue siendo su amenaza?



Numerosos médicos y expertos en sociología han hablado que no hay solo un final para la pandemia del coronavirus, sino dos: un final biológico y otro final social.



Todas las enfermedades, incluidas las pandemias, están entrelazadas por factores sociales y biológicos que no pueden ser separados en su totalidad.



Con la llegada de las fases de la desescalada la alerta por coronavirus en las noticias es cada vez menor pero los expertos aseguran que aún no ha desaparecido y que no hay que bajar la guardia.



Aunque parece que para muchas personas ha llegado el final social del COVID-19 con la llegada de las nuevas fases de la desescalada ya que se puede hacer vida normal sin tantas restricciones como antes, pero sin descuidar las precauciones para evitar el contagio.



Es cierto que en la mayoría de países, incluida España, ha pasado el pico más elevado de la pandemia, pero es necesario seguir siendo cuidadosos para evitar un repunte.



Además, la OMS ha pedido que la “nueva normalidad” se guíe por los principios de la salud pública.



Conoce algunos de los consejos de higiene más importantes para evitar una subida de los contagiados por coronavirus. Consejos de higiene frente al coronavirus



Lávate las manos con frecuencia Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarte la nariz, toser o estornudar.



Si no hay agua y jabón disponibles, usea un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos hasta que se sientan secas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.



Aunque en todos los establecimientos debe haber un gel desinfectante lleva uno encima cuando estés en la calle para poder utilizarlo en cualquier momento que lo necesites.



Higiene en el hogar También es importante mantener la higiene en el hogar, si bien principalmente se transmite de persona a persona, al tocar una superficie contaminada también puede transmitirse.



Áreas de alto contacto como los pomos de puertas, teléfonos, controles remotos, interruptores de luz y accesorios de baño.



Superficies horizontales como encimeras, mesas de cocina, escritorios y otros lugares donde podrían caer gotas respiratorias.



¡Y tu teléfono móvil! No te olvides de desinfectar tu móvil ya que puede ser una de las superficies con mayor probabilidad de contagio.



En definitiva, a pesar de que el COVID-19 haya dejado de ser portada en las noticias es importante seguir teniendo en cuenta algunas precauciones para evitar su propagación. Además es importante no caer en los rumores de Internet o noticias falsas, la OMS ha creado una página para desmentir algunos rumores y ayudar a la población las recomendaciones que deben seguir.