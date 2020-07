'¿Donde estás Bernardette?', la española 'La maldición del guapo' y 'Under the skin', estrenos de este viernes

'¿Donde estas Bernardette?', protagonizada por Cate Blanchett, y la comedia española 'La maldición del guapo' llegan este viernes 10 de julio a las salas de cine españolas, compartiendo cartelera con el documental sobre el payaso Marcelino Orbés y la cinta de ciencia ficción 'Under the skin'.



Dirigida por Richard Linklater '¿Donde estás, Bernardette? cuenta la historia de una madre arquitecta y agorafóbica que desaparece de su casa antes de que la familia lleve a cabo un viaje a la Antártida, planeado con motivo de las buenas notas de su hija. La joven irá en búsqueda de su madre y en el camino descubrirá algunos secretos que ésta prefirió no contarle.



Beda Docampo Feijóo dirige 'La maldición del guapo' con Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti y Malena Alterio en el reparto de esta comedia de estafadores en la que nada es lo que parece. Un hombre seductor y estafador a partes iguales lleva una vida tranquila en Madrid tras haber cumplido condena por una antigua estafa que le costó la relación con su hijo con el que no habla desde hace años. Ahora Jorge es un hombre honrado que se verá obligado a pedir ayuda a su padre al ser víctima de un robo en la joyería en la que trabaja.



En 'First Love', de Takashi Miike, Leo, un joven boxeador que atraviesa una mala racha, conoce a su 'primer amor', Mónica, una chica que conserva su inocencia a pesar de ser prostituta y drogadicta. Lo que no sabe es que Mónica se ha visto envuelta sin querer en una trama de tráfico de drogas, y los dos son perseguidos a lo largo de la noche por un policía corrupto.



'Under the skin' es un largometraje de ciencia ficción, dirigido por Jonathan Glazer, basada en la novela homónima del neerlandés Michael Faber en la que una extraterrestre en el cuerpo de una misteriosa mujer deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal. Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin, Krystof Hádek, Scott Dymond, Michael Moreland, Jessica Mance, Jeremy McWilliams y Adam Pearson integran el reparto.



Maider Fernández Uriarte debuta como directora en 'Las letras de Jordi', un drama sobre un hombre con 51 años con parálisis cerebral que aunque no puede hablar, trata de comunicarse usando su tabla. Así es como le cuenta a Maider, la directora de esta película, que a los 21 años sintió a Dios hablándole por primera vez. Sin embargo, hoy día, después de mudarse de la casa de sus padres a una residencia, ya no siente a Dios.



'Marcelino, el mejor payaso del mundo' es un docudrama que descubrirá 150 años después, a Marcelino, uno de los mayores artistas de la historia de España, y cuya historia es apenas conocida. Marcelino Orbés fue considerado como el mejor payaso del mundo entre los años 1900 y 1914, llegando a triunfar en ciudades como Londres y Nueva York. En aquellos años, los payasos fueron uno de los puntos más fuertes en la industria del entretenimiento, y Marcelino fue el mejor y más aclamado de todos los payasos de la época. Su figura fue admirada por grandes como Charles Chaplin y Buster Keaton.



La produccion japonesa 'Dersu Uzala' llega este viernes a las salas de cine en la que se narra una expedición del ejército ruso recibe la misión de explorar Siberia bajo el mando del capitán Vladimir Arseniev. Él se hace amigo del cazador local Dersu Uzala y le pide que guíe a su pelotón a través de la tundra hasta el lago Khanka.