Caballos sobre el Rey Un poema de Ángel Padilla

viernes, 10 de julio de 2020, 08:06 h (CET) La margarita no cedió

el polen, funerario, no cedió

la pata del tauro se mantuvo hincada, en lo alto sintiendo el viento

margarita azul del mar giró desde la ira de las camas de los solos y de mi madre en el viento aturdida de no verme mamá



Y fue un acto justo hermana.

Sin posibilidad de respuesta Sol mío en mi día.



Siglos, temporadas sin fin de arrastrar las carroza del rey su montaña su pelo de espectro.

Zafiros, faralaes, mortajas aventadas bajo la tierra

y mortadas aventadas sobre el circo

fajados correajes sobre Equiano hechos con las pieles

de otros animales

la bota con la espuela en la noche, tú las miraste las estrellas, eran espuelas, qué poco supiste, mi mejor amigo

de los carros animales

y de las casas grisecitas calladas con gente...



¿Qué creías, oh tirano y mortal rey,

que los hijos de las montañas no se comunican?



Del felino al infante, a hocico a hocico,

de establos a los establos,

cascos golpeando el suelo



Fue largamente planeado:

Día de la hispanidad

El rey juan carlos I de África mueve la manita atún suflé pan negro

Y



Te aplaude la turba, traje pardo profundo y decenas de insignias



El firmamento se levantó sobre sus patas de atrás

pifiando nubes oscurecidas sucias,

vientos enérgicos oé



que hicieron volcar las carrozas caer militares y pipas Missouri Hole

Oh Cielo tú sólo eras un caballo libre azul junto con ellos!



Corrían, crines larguísimas subiendo y bajando lentamente,

como en un film de terror



Los lobos perros liberados

Se detuvo el Himno

Se detuvo el mar, sus olas, aguantando la respiración



Rey, fantoche, corría, cayéndosele la corona,

pateada por el primer caballo

que le llegó,



Azabache

brillaba su lomo ya libre

como la alegría y la muerte.



Pronto decenas de caballos pasando

por encima del cuerpo del

ciudadano rico que se creyó algo,

sólo eran despojos su cuerpo

en el asfalto nuevo de la gran avenida

de la celebración



Sonaron todos los disparos

Caballos blancos con largas colas y crines fueron cayendo

muertos

Tono tierra

muchos

caballos



Tono del mar

ya sin vida

cubriendo con sus onerosos cuerpos,

en montaña,

al rey.



Ay, mamá, era real y pasaba. Y era lo Justo.



El cielo azul Inmenso volvió a alzarse



relinchó como un trueno

que oscureció la altura y llovió a cántaros



Los caballos finados, al agua, empezaron a levantarse

De amarillos a ramas verdes

y huyeron a una de allí



por entre calles



casas habitaciones



camas tumbas épocas voces muros mundos abiertos



farsas verdades

Hasta su torno en el campo el río la hoja amarilla.



Madre, eso pasó exactamente como te cuento



