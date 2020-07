Abierto el plazo de las becas formativas para personas con discapacidad de Fundación Adecco-General Assembly Comunicae

jueves, 9 de julio de 2020, 17:50 h (CET) Los alumnos tendrán la oportunidad de orientar su carrera hacia el campo de la programación en HTML, CSS y Java Script, adquiriendo una formación muy específica y altamente demandada por las empresas del sector tecnológico Si nuestra sociedad y mercado laboral ya estaban inmersos en un proceso de transformación tecnológica, la crisis de la COVID-19 no ha hecho sino acelerar esta marcha. Durante el estado de alarma, se ha puesto de manifiesto la necesidad de digitalizar los procedimientos en cada sector productivo, en aras de conseguir una mayor productividad, rapidez y eficiencia. De este modo, las empresas han reforzado la búsqueda de perfiles cualificados que den respuesta a una sociedad y a un mercado laboral eminentemente tecnologizados.

Así, el término “desempleo tecnológico” está sonando mucho en los últimos meses, para aludir a las dificultades que encuentra el tejido empresarial para localizar profesionales capaces de articular los cambios que la tecnología va a generar en las organizaciones.

En este contexto y bajo el espíritu de “no dejar a nadie atrás”, la Fundación Adecco, con la colaboración de General Assembly, entidad del Grupo Adecco pionera en educación y transformación digital, pone en marcha un bootcamp o curso de inmersión para dotar a 26 personas con discapacidad de conocimientos específicos de código y programación, concretamente en HTML, CSS y JavaScript; lenguajes que se asocian a los perfiles con mayor futuro en España, entre otros, desarrollador de software, programador o experto en marketing digital,

La brecha digital vinculada a la discapacidad

La brecha digital, entendida como la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las Nuevas Tecnologías entre las personas con discapacidad, plantea aún importantes retos técnicos, económicos y sociales. Según el reciente informe Tecnología y Discapacidad, realizado por la Fundación Adecco y Keysight Technologies Spain, casi la mitad (un 45%) de las personas con discapacidad declara encontrar barreras a la hora de acceder a las nuevas tecnologías. Concretamente, un 42% declara que le parece “muy complejo y avanzado su uso”, seguido de un 32% que encuentra problemas de accesibilidad, al no poder manejar ciertos dispositivos debido a incompatibilidades derivadas de su discapacidad. Por su parte, un 20,6% no confía en lo digital y “tiene miedo” a ser engañado y/o víctima de algún fraude, mientras que un 15,9% afirma carecer de recursos económicos para comprar y adquirir nuevas tecnologías.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “la revolución digital está disparando la demanda de perfiles tecnológicos; sin embargo, en nuestro país existe un déficit de profesionales para cubrirla. A través de estas becas queremos contribuir a mitigar la brecha digital permitiendo, sobre todo, que el factor económico no excluya a las personas con discapacidad de los empleos emergentes. Hemos de avanzar hacia un futuro inclusivo en el que las personas con discapacidad tengan presencia en el sector tecnológico, donde actualmente se encuentran infrarrepresentadas”.

Un bootcamp hacia el empleo garantizado

Este bootcamp de codificación online, impulsado por la Fundación Adecco y General Assembly, ofrecerá 3 meses de inmersión a tiempo completo que acompañarán a los beneficiarios y les ofrecerán una ayuda personalizada.

“Se trata de una inmensa oportunidad para que las personas con discapacidad puedan acceder a las mejores empresas tecnológicas de España, a través de una formación valorada en 10.000 euros de la que podrán beneficiarse de forma gratuita. Las competencias que van adquirir, tan específicas y demandadas en la actualidad, se asocian a un 90% de empleabilidad”- destaca Francisco Mesonero.

El curso se realizará de forma online durante 3 meses -desde el 31 de agosto hasta el 27 de noviembre- en horario de 9.00 a 17.00 horas y en idioma español, aunque los contenidos escritos serán mayoritariamente en inglés.

Los principales requisitos para acceder a esta formación son disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%, compromiso para realización total del curso, tener un ordenador con conexión a internet y un nivel de inglés para comprensión lectora. No es necesario tener conocimientos previos de programación y/o código: lo más importante es la motivación, optimismo y responsabilidad en el proceso de aprendizaje.

La admisión de solicitudes tendrá lugar durante todo el mes de julio. Los interesados pueden acceder a más información y presentar su candidatura de forma virtual en:

https://fundacionadecco.org/proximamente-beca-en-software-engineering-immersive-online/

Sobre General Assembly

General Assembly es una entidad perteneciente al Grupo Adecco pionera en educación y transformación profesional, especializada en las disciplinas digitales más demandadas de la actualidad: AI/Data Science, Digital Marketing, Product Management, Software Engineering y UX Design. Actuando como la principal fuente de capacitación y transición profesional, fomentamos una comunidad de profesionales que persiguen carreras que aman.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

