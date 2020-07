Los relojes de lujo de segunda mano son un valor refugio en tiempos de crisis económica, por Pawn Shop Comunicae

jueves, 9 de julio de 2020, 16:42 h (CET) A la hora de poner el dinero a buen recaudo y evitar su devaluación por la alta volatilidad y la inflación, los inversores optan por valores refugio como las joyas o el arte. Pawn Shop, casa de empeños líder en Madrid, desvela las claves de este fenómeno Tras el impacto de la pandemia del Covid-19 bajo la línea de flotación de la economía española, las perspectivas de crecimiento que proceden de Bruselas no son nada halagüeñas.

La Comisión Europea prevé un desplome del PIB español para el 2020 del 10,9%, lo que supone el peor dato económico tan solo superado por la caída prevista para Italia, que será del 11,2%. Considerando que el FMI prevé una caída peor para España, pronosticando que llegará al 12,8% del PIB y que será el peor registro europeo, la sombra de la recesión en ciernes se prevé más alargada y de una dureza mayor a la crisis económica del 2008.

Incertidumbre económica

Los economistas califican al dinero como cobarde, siendo conscientes de que al menor atisbo de incertidumbre económica el capital saldrá corriendo y buscará seguridad al abrigo de entornos menos hostiles. Ante una recesión como la que empieza a azotar al país, la inversión de las empresas se congela, el consumo de las familias se paraliza y la escasa circulación de dinero asfixia a la economía. El dinero se pone a buen recaudo invirtiéndose en valores refugio o valores de especial estabilidad a la volatilidad.

Qué es un valor refugio

Un valor refugio es un activo que ofrece mejores previsiones de estabilidad, lo que permite proteger mejor el patrimonio ante periodos de crisis, recesión y elevada inflación. Ejemplos de valor refugio son el oro, la plata, el platino, los diamantes, pero también las joyas y las obras de arte.

Compraventa de relojes de lujo de segunda mano

Pawn Shop, empresa líder del sector de la compraventa y empeño de artículos de lujo en Madrid, conoce bien este mercado, que se reactiva en periodos de crisis económica como el actual, en especial el mercado de compraventa de relojes de lujo de segunda mano: "en chino la palabra 'crisis', se compone de un ideograma representado por dos conceptos: 'problemas' y 'oportunidades', en nuestro negocio observamos a diario en primera persona a gran cantidad de inversores que nos visitan frecuentemente en busca de las mejores oportunidades de inversión que ofrece el mercado de relojes de lujo de segunda mano. Cuando un inversor compra un Rolex, o un Patek Philippe, o un Audemars Piguet, está invirtiendo en un valor seguro, está poniendo su dinero a buen recaudo dado que la joya que adquiere no solo seguirá conservando el valor invertido sino que experimentará la revalorización que obtienen todas las joyas únicas, como son estas piezas de edición limitada", destacan Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, los empresarios madrileños al frente de Pawn Shop en Paseo de la Habana, nº 62 de Madrid, quienes llevan décadas comerciando con el lujo y con los principales activos inmobiliarios premium de la capital.

En Pawn Shop no solo se puede encontrar relojes de lujo, sino que también comercializan todo tipo de joyas, diamantes, plumas estilográficas y bolsos.

