Los productos de limpieza de SATECMA más eficaces contra el coronavirus

El grupo español de empresas químicas se centra en la fabricación de hidrogeles y desinfectantes de superficies en el marco de la crisis sanitaria El coronavirus se mantiene durante horas activo, dependiendo del material en las superficies, pero eliminarlo para evitar contagios es fácil, siempre y cuando se cuenten con los productos adecuados.

Según el estudio de “The New England Journal of Medicine”, el SARS-COV-2, que es el virus causante de la COVID-19, puede permanecer hasta cuatro horas en una superficie de cartón y dos o tres días en el acero o plástico. De este modo, si el coronavirus está encima de una superficie que aún no se ha limpiado, se toca con la mano y después la boca, la nariz o los ojos ya hay una clara exposición al contagio de la COVID-19.

Todos los medios demuestran que la mejor forma de parar los contagios del coronavirus es una limpieza y desinfección a fondo no solo de las manos sino también de las superficies. Industrias Químicas SATECMA S.A. ofrece varios productos específicos, según las diferentes superficies, que se pueden utilizar para prevenir el virus.

Limpiador hidroalcohólico TECMA OFF C 19

Se trata de un limpiador hidroalcohólico de uso general para la limpieza de superficies eliminando todo resto de suciedad y contaminación que pueda existir. Se aplica sobre la mayoría de las superficies como mesas de escritorio, teclados de ordenador, muebles de oficina, encimeras, pomos de puertas, buzones de comunidad de vecinos, espejos y ventanas, etc. Fácil aplicación en spray, botellas de 1 litro y grandes formatos en garrafas de 25 litros con aplicación directa o en mochila nebulizadora.

Gel hidroalcohólico TECMA GEL H

Este producto permite el lavado e higiene de manos sin necesidad de usar agua y jabón. Se presenta en formato garrafa de 5 litros y se puede adjuntar un dosificador de pared para que sea más fácil su aplicación. De este modo, se puede instalar el dosificador en zonas comunes para que los trabajadores, clientes, etc. puedan higienizar sus manos de forma sencilla y reducir los riesgos de contagio por el coronavirus. Por otro lado, también se comercializa en formato de 500 ml para su fácil transporte y uso.

TECMA BAC CLEANER y BACTA-OFF ULTRA

TECMA BAC CLEANER es un desinfectante para una limpieza y desinfección fácil y segura. Es útil para aplicación en zonas no porosas, con gran poder detergente y desinfectante de amplio espectro de actividad contra bacterias.

BACTA-OFF ULTRA es un desinfectante concentrado, que puede utilizarse para la desinfección de superficies no porosas, equipos de la industria alimentaria, y otras aplicaciones relacionadas con el sector alimentario, así como para las relativas a higiene ambiental para Hospitales, áreas institucionales e industriales (colegios, gimnasios, hoteles, residencias e instituciones en general).

TECMACHLOR P

Lo que más se está utilizando ahora es la lejía, Satecma cuenta con un producto de más fácil aplicación y que evita salpicaduras, son pastillas efervescentes que echas en el agua y con las que se pueden limpiar baños, suelos y cualquier otra superficie en lugar de lejía. 1 pastilla para 1 litro de agua.

“Con esta cartera de productos, se resalta la prioridad en la protección de las personas, tanto del equipo humano en el lugar de trabajo, como de la sociedad en general, con la producción masiva de productos químicos específicos para combatir la Covid-19”, subraya el director general de SATECMA, Ángel Luis Vázquez Torres. “La alta demanda de estos productos sanitarios y desinfectantes, unido a su extrema necesidad, obliga a los actores del sector químico a dar una respuesta que contribuya a aliviar la crisis sanitaria”, añade Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

MediaKit