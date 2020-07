Filmin estrena el próximo martes 14 de julio una de las grandes series europeas del año "El colapso", un pesadillesco apocalipsis en 8 planos secuencia que no dejará indiferente a nadie Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de julio de 2020, 08:54 h (CET) "El colapso": Disponibles códigos de visionado previo al estreno y entrevistas con los directores

Filmin estrena el próximo martes 14 de julio una de las grandes series europeas del año. Un pesadillesco apocalipsis en 8 planos secuencia que no dejará indiferente a nadie.



Filmin estrena el próximo martes 14 de julio, en exclusiva en España, "El colapso" ("L'effondrement" en su idioma original), serie de 8 episodios dirigida por el colectivo Les Parasites y producida por Canal + Francia.

Influenciada por la colapsología, corriente de pensamiento que prevé el colapso de la sociedad industrial, la serie imagina qué ocurriría si de repente el sistema fuese incapaz de ofrecer los suministros básicos a la población a un precio razonable. Cada uno de los 8 episodios, filmado en plano secuencia, se ambienta en un día y lugar distintos, y recrea el clima de caos y paranoia que se apoderaría de todos nosotros en una situación así. Ampliamente elogiada por la crítica internacional, ha sido definida como una de las series más innovadoras de los últimos años.



Tenemos a vuestra disposición códigos de visionado previo al estreno de "El colapso", así como la posibilidad de entrevistar a los directores de la serie, Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Ughetto.

