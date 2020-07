Consigue una piel más firme gracias al gadget de moda La parte pequeña es para utilizarla en la zona del contorno de ojos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de julio de 2020, 08:51 h (CET) Dicen que su utilización es como una sesión de gym para la piel y esta teoría no anda desencaminada, ya que está comprobado que estos rodillos aumentan su firmeza.



Las piedras ya se utilizaban hace siglos para reducir la hinchazón de la cara, mejorar la circulación y eliminar toxinas de la piel. Actualmente, es el complemento imprescindible que toda beauty lover debe tener en su neceser.



Potencia el efecto de tu cosmético habitual





Julia García, fundadora de Journey to Julia, asegura que “su uso es perfecto para después de la aplicación del serum o tratamiento habitual de día o de noche”.



Su efecto mejora la absorción de las cremas y ayuda a que sus activos penetren más profundamente. Además, facilita la distribución del producto por el rostro sin dejar ningún hueco.



¿Cuándo?





Se puede utilizar por la mañana o por la noche, pero tal y como explica la fundadora de Journey to Julia, es mejor por la noche. “Después de todo el día de actividad, lo ideal es encontrar un momento para relajarte y aplicar tu crema o serum y después hacerte el masaje”.



¿Cómo?





El masaje se hace de la siguiente forma:

La parte grande se utiliza de abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera. Puedes empezar por el cuello y vas subiendo hasta las mejillas y luego la frente.



La parte pequeña es para utilizarla en la zona del contorno de ojos. Julia aconseja (sobre todo ahora en verano) que introduzcas la beauty stone en la nevera para que el masaje sea más placentero.

