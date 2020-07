El 77% de los adolescentes, consciente de que hace un uso excesivo del móvil Casi la mitad de los jóvenes (49,9%) confirma que coge el móvil sin saber qué quiere hacer con él, un 32,6% afirma tener el teléfono en la mano siempre, un 19% lo revisa al despertarse Redacción Siglo XXI

jueves, 9 de julio de 2020, 08:42 h (CET) El 58% de los jóvenes entre 12 y 13 años pierde la noción del tiempo cuando está navegando, un 51% se enfada si le interrumpen y el 67% abandona lo que está haciendo para atender al móvil. Así lo pone de manifiesto el estudio sobre concienciación y uso del móvil entre adolescentes realizado por Celside Insurance y PantallasAmigas, con la colaboración de la Universidad de Deusto.



Según esta encuesta, realizada a cerca de 1.350 alumnos de 1º de la ESO de centros educativos públicos y concertados de Barcelona y Madrid, el 42% de los estudiantes cree que su rendimiento académico se ha visto afectado bastantes veces por el uso de la red y un 25% reconoce que ha dejado de hacer rutinas como estudiar o ver a sus amigos por el smartphone.



En definitiva, el 77% del alumnado encuestado considera que los adolescentes de su edad hacen un uso excesivo del teléfono móvil. Este estudio forma parte de la iniciativa de concienciación Smarthuman, con el fin de promover un uso inteligente y responsable del móvil entre adolescentes, a través de la cual se realizaron 96 talleres en 27 centros educativos de Barcelona y Madrid a los que asistieron cerca de 2.000 alumnos y más de 230 familias entre octubre de 2019 y febrero de 2020.



Según explica Jorge Flores, presidente de PantallasAmigas, el estudio Smarthuman sobre concienciación y uso del móvil entre adolescentes aporta una visión certera y reciente: “Suma el espíritu investigador y riguroso de los académicos universitarios con la realidad diaria observada en las familias y las aulas. De ahí han resultado algunos datos muy relevantes no explorados antes”.



Confinamiento: 2h más de conexión

El 40% de los alumnos de 1º de ESO hace uso de su móvil hasta 3 horas diarias entre semana y más de un 18% entre 3 y 6 horas. Sin embargo, el tiempo medio de conexión se ha incrementado en 2 horas1 durante el estado de alarma para el 37% de los encuestados, en 3 horas para el 23% y hasta en 4 horas para 1 de cada 4.



Los usos principales han sido relacionarse con las amistades, a través de llamadas (91%) o bien videollamadas (95%) así como un uso vinculado a los estudios para un 87% de los adolescentes.



Según explica Erika Veloz, directora de Recursos Humanos de Celside Insurance es importante concienciar a los más jóvenes sobre el uso inteligente de los dispositivos “El móvil es un dispositivo tecnológico de gran utilidad en el ámbito personal y en los estudios, En los últimos meses, ha acercado a los adolescentes a su círculo social y estudiantil, acortando distancias y haciendo más llevadero el distanciamiento. Es importante incidir, ahora y siempre, en un uso positivo porque lo verdaderamente smart son los jóvenes y cómo deciden emplear el móvil.”



Dependencia anímica: más de un 65% ha pensado que la vida sin Internet es aburrida y triste

Un 33% ha pensado algunas veces que la vida sin internet es aburrida y triste, un 21% lo ha pensado bastantes veces y un 11,5% afirma que casi siempre lo piensa.



Casi la mitad de los jóvenes (49,9%) confirma que coge el móvil sin saber qué quiere hacer con él, un 32,6% afirma tener el teléfono en la mano siempre, un 19% lo revisa al despertarse, antes siquiera de poner un pie en el suelo, y un 17,5% lo revisa si se despierta en mitad de la noche. Hasta un 9% ha llegado a poner en riesgo su propia integridad física o la de otras personas por hacer uso del móvil.



Además, un 61,3% duerme con su teléfono móvil en la habitación (el 42,6% de ellos en modo No molestar).

