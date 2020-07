El presidente mexicano se reunirá con Trump ​El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que no asistirá a la reunión con Trump y López Obrador, citando conflictos de agenda y preocupaciones sanitarias Redacción Siglo XXI

jueves, 9 de julio de 2020, 08:39 h (CET)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para marcar el comienzo del Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá o T-MEC, el cual entró en vigencia la semana pasada.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que no asistirá a la reunión con Trump y López Obrador, citando conflictos de agenda y preocupaciones sanitarias.



A su llegada a Washington ayer, según se ha informado, López Obrador llevaba tapabocas, una medida de protección que ha solido ignorar en México, ya que el mandatario, al igual que Trump, inicialmente le restó importancia a la pandemia del coronavirus.

