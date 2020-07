Ver Para Crecer entrega 89 gafas nuevas a los beneficiarios en su última acción en Carabanchel Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 18:04 h (CET) Ocho ópticos voluntarios de la iniciativa revisaron la vista de 130 personas en situación de vulnerabilidad en las instalaciones de la RED Suroeste del programa CaixaProinfancia el pasado 4 de marzo. Todos los que necesitaban gafas, las han recibido nuevas, con la montura que ellos eligieron, igualmente nueva, esta semana La Ruta de la Luz ha entregado esta semana las 89 gafas, todas nuevas, que se recetaron en la última acción de la iniciativa Ver Para Crecer (VpC) que se llevó a cabo en Madrid para apoyar la labor de once ONGs y entidades pertenecientes a la RED Suroeste del programa CaixaProinfancia en Madrid: Programa Paula Montal, Asociación Solidaridad con Madres Solteras, Asociación para el Desarrollo del Plan Comunitario de Carabanchel Alto, YMCA, Pinardi, Fundación Tomillo, Cáritas, Save The Children, Fundación Secretariado Gitano, Redes Cooperativa y Asociación Nazaret.

La entrega es el resultado de la acción que se llevó a cabo el pasado 4 de marzo, cuando ocho ópticos-optometristas voluntarios de la iniciativa Ver Para Crecer (VpC) revisaban la vista de 130 personas en situación de vulnerabilidad, en la que fue la trigésimo séptima ya de una iniciativa que acaba de cumplir cinco años en mayo. Las revisiones se practicaron en uno de los locales donde se presta servicio a personas en situación de vulnerabilidad, concretamente en la calle Carrero Juan Ramón, en el barrio madrileño de Carabanchel.

“El momento de entregar las gafas terminadas y que empiecen a ayudar en su día a día a los beneficiarios. Ese es el momento para el que trabajamos”, dice Cristina López-Mora, gerente de la Ruta de la Luz. Habitualmente, el plazo de entrega de las gafas es de un mes, pero “la pandemia ha hecho que nos hayamos visto obligados a demorar en la entrega”, añade la gerente.

El programa CaixaProinfancia de la Fundación "la Caixa" tiene como objetivo romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el pleno potencial y las capacidades de los menores. Este objetivo se concreta en el desarrollo de cinco grandes líneas de trabajo: refuerzo educativo, educación no formal y tiempo libre, apoyo educativo familiar, atención y terapia psicosocial, promoción de la salud.

El proyecto 'Ver para Crecer' se apoya en la capacidad tecnológica de Essilor España, compañía líder en lentes oftálmicas, y en la experiencia en materia de cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz. Su objetivo es revisar la vista a personas en riesgo de exclusión social, de manera que quienes necesitan unas gafas porque su situación coyuntural no les permite costeárselas, las reciben nuevas, hechas ex profeso para su graduación actual, y de forma gratuita. Además, el proyecto les da la posibilidad de elegir entre una selección de monturas, siempre nuevas, como los cristales, para que, además de ver mejor, se sientan guapos y guapas con sus gafas nuevas.

'Ver para Crecer' se apoya en profesionales de los servicios sociales de ONGs y Fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa ha revisado la visión de 3.000 personas en toda España de la mano de Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), REMAR (Madrid) y Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Acción Social Nazaret (Alicante), Fundación Jesús Abandonado (Murcia), Fundación El Tranvía (Zaragoza) y CaixaProinfancia (Zaragoza, Tenerife y Madrid) sólo en estas campañas 'in situ', habiendo entregado a todos aquellas personas beneficiarias que lo necesitaron –2.000- sus gafas nuevas.

CaixaProinfancia: el programa de la Fundación "la Caixa" que trabaja para la superación de la pobreza infantil y la exclusión social, ha atendido desde su inicio en 2007 a 318.808 niños y adolescentes, En 2019 el programa prestó apoyo a 62.825 menores y 37.038 familias en toda España.

CaixaProinfancia trabaja para que los menores de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o exclusión social tengan las mismas oportunidades que el resto de niños. El objetivo del programa es romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos y promover nuevas formas de atención enfocadas al desarrollo social y educativo a través de un conjunto de ayudas que las entidades sociales llevan a cabo bajo la metodología de trabajo establecida por el programa.

Essilor España tiene una misión muy clara ‘Mejorar vidas mejorando la visión” y la visión “Ver mejor el mundo”. En este marco encaja su colaboración en iniciativas como ‘Ver para crecer’ con un compromiso financiero importante, que incluye la cesión de las lentes, así como los instrumentos que se utilizan para las revisiones.

Fundación Cione Ruta de la Luz. La Fundación Cione Ruta de la Luz es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión mejorar la salud visual de personas sin recursos de todo el mundo, también en España. La Fundación ha trabajado en 18 países del tercer mundo realizando campañas ópticas de revisión visual, donde, apoya en los que es viable, la creación de centros ópticos estables, talleres ópticos autónomos y forma a personal local. Como resultado de sus campañas, envía las gafas correctoras necesarias, siempre nuevas y gratuitas. Desde 2004 ha enviado 20.603. Todos los profesionales de la salud visual que trabajan en los proyectos de la Fundación, en los talleres solidarios y como cooperantes, lo hacen de forma voluntaria.

