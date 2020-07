Sipay renueva su filosofía y su identidad corporativa Comunicae

mi√©rcoles, 8 de julio de 2020, 18:12 h (CET) Sipay es una pasarela de pagos especializada en desarrollar soluciones inteligentes e innovadoras para el comercio, adaptadas a cada sector y negocio, tanto en el punto de venta f√≠sico como en el comercio online La compa√Ī√≠a cuenta con m√°s de 25 a√Īos de experiencia en el sector de los medios de pago que le permiten conocer y asesorar a cada cliente para aportar el mayor valor a su negocio. Con esta trayectoria a sus espaldas, la empresa ha decidido que en este punto de inflexi√≥n en el que todo el mundo se encuentra, es el momento de revisar sus valores, renovar su logotipo, sus colores y tipograf√≠a, pero, sobre todo, de renovar las ganas de seguir avanzando.

La crisis sanitaria y econ√≥mica de los √ļltimos meses ha puesto a todos en una situaci√≥n desconocida, que probablemente nunca hab√≠amos vivido o imaginado. No obstante, una crisis siempre tiene dos caras: la del problema y la de la oportunidad, la de rendirse ante la tempestad o la de nadar a√ļn m√°s fuerte.

Desde la compa√Ī√≠a explican que ‚Äúen Sipay quer√≠amos seguir nadando, para que todos los problemas se convirtiesen en un aprendizaje. La vida nos ha dado, aunque sea obligado, un momento para parar. Y en este momento hemos decidido revisar nuestra forma de ver el mundo y afrontar el futuro. Por eso, queremos acompa√Īar este cambio en el interior con un cambio hacia fuera, renovando nuestra Identidad Corporativa para mirar hacia nuevos proyectos y transmitir la fuerza y la pasi√≥n con la que nosotros queremos seguir trabajando.‚ÄĚ

Destacan tambi√©n la importancia de la innovaci√≥n y el dinamismo en su sector, tan ligado a los avances tecnol√≥gicos que dejan un escenario de constante cambio, en el que la forma de pagar, as√≠ como las necesidades de los clientes, evolucionan de forma imparable y m√°s a√ļn lo han hecho durante esta crisis sanitaria. Por ello, en Sipay no quieren adaptarse a los cambios sino ser parte del motor que impulsa la innovaci√≥n, motivo por el que buscan la investigaci√≥n y el aprendizaje continuo.

En su filosof√≠a no existe nada imposible, pues toda idea puede sacarse adelante con la ayuda de la tecnolog√≠a y de las personas, pilar fundamental de la compa√Ī√≠a, que son las que inspiran cada una de las nuevas ideas y ponen toda su pasi√≥n para llevarlas a cabo. Son esas mismas personas las que responden en momentos de crisis como este, no solo en la compa√Ī√≠a sino en la sociedad en general, y las que inspiran esta renovaci√≥n profunda de su identidad.

‚ÄúNuestro objetivo es apoyar a nuestros clientes y ponernos al servicio de cualquier comercio que quiera contar con nosotros en esta nueva etapa. Por eso queremos renovar nuestra energ√≠a y tener un equipo fuerte para as√≠ impulsar a los negocios que viven un momento de profundos cambios y ayudarles con todos nuestros recursos. Si algo ha quedado claro en los √ļltimos meses es que los momentos dif√≠ciles se superan unidos y por eso ahora m√°s que nunca debemos estar cerca de clientes, partners y proveedores, mirando hacia el futuro y proyectando un crecimiento conjunto.‚ÄĚ

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

¬Ľ Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

¬Ľ Escriba con correcci√≥n ortogr√°fica y gramatical.

¬Ľ El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

¬Ľ El medio almacenar√° la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.