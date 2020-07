Leyton propone potenciar las medidas para la financiación a la innovación en España Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 15:04 h (CET) El Grupo de Trabajo del Emprendimiento en España, coordinado por FIDE, ha propuesto nuevas medidas de impacto y cambios normativos en materia fiscal y financiación pública, que dinamicen el emprendimiento español y su ecosistema. Abel Fernández, Partnership Manager de Leyton; "Necesitamos dotar de herramientas de apoyo financiero, fiscal y cultural al talento emprendedor español" FIDE - la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa - ha presentado las primeras conclusiones del Grupo de Trabajo del Emprendimiento en España, en una reunión telemática en el que los integrantes del grupo han debatido sobre la situación de la innovación en el país, y han expuesto sus propuestas para impulsar a startups y emprendedores en un escenario post-crisis sanitaria.

El debate, moderado por Cristina Jiménez, Presidente de Fide, se ha caracterizado por el consenso en las propuestas, y por el carácter multidisciplinar de sus integrantes: consultores y expertos de la empresa y del mundo startup, del ámbito del derecho y de la innovación, así como representantes de la Administración Pública y de la investigación.

Para la consultora, participar en este grupo de trabajo y en la conformación de propuestas y nuevas medidas responde a su firme compromiso con el mundo de la innovación en España, donde buscan impulsar el crecimiento real de startups solventes y eficientes, y ofrecer las mejores soluciones a la financiación de proyectos I+D+i.

En sus intervenciones respectivas, a destacar por la parte de Cristina Jiménez, Presidente de Fide: “La regulación no puede ser un freno al desarrollo del emprendimiento en España”. A este respecto, Abel Fernández de Leyton señaló que: "Necesitamos dotar de herramientas de apoyo financiero, fiscal y cultural al talento emprendedor español".

Este Grupo de Trabajo del Emprendimiento en España, ha dejado claro en el debate y en sus conclusiones que existe un objetivo común: el de mejorar el tejido productivo y económico del país, apostando por una estrategia a largo plazo que ayude a crecer la cultura del emprendimiento y de la innovación.

Es fundamental para ello, desarrollar e impulsar medidas de impacto en materia fiscal y financiación pública, que dinamicen el emprendimiento español y su ecosistema, y que afectan directamente a varios ámbitos del Derecho

Los puntos acordadosson:

- Aplicación de la monetización de las deducciones fiscales por I+D+i, con retroactividad de 1 a 3 años, sin necesidad de Informe Motivado para aquellas empresas que facturen menos de 10M€ y recepción de dinero en efectivo en un plazo no superior a 6 meses.

- Aumentar el porcentaje de las deducciones por IT del 12 al 20% y de la bonificación de la Seguridad Social por personal investigador del 40% al 100% para aquellas empresas que facturen menos de 10M€.

- Potenciar las vías de financiación tipo ENISA o Programa Innvierte, para permitir el crecimiento de las startups recibiendo la financiación de manera anticipada, con préstamo a 0% o capital riesgo público en sectores definidos como estratégicos para el país.

Leyton es una consultora de asesoramiento global, con más de 18.000 clientes y con 27 oficinas en los países donde actúa, que mejora el rendimiento financiero de las empresas dedicadas al I+D+i y el medioambiente. Sus servicios están enfocados a la financiación de la innovación, la fiscalidad y el ahorro de costes.

