Más de 50.000 personas disfrutan esta semana del Congreso Internacional Montessori de forma gratuita Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 14:36 h (CET) Esta cumbre virtual hace un homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Maria Montessori en 1870 Este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Maria Montessori y ya se están organizando eventos, celebraciones y homenajes en varios países del mundo que se recogen en la página oficial del 150 aniversario.

Después del éxito de la primera edición del Congreso Internacional Montessori al que asistieron más de 18.000 personas, Miriam Escacena, al frente de Tu Guía Montessori, vuelve a organizar este espacio de encuentro en torno a la educación, este año junto a Marco Zagal y Betzabé Lillo Orellana, de la Organización Montessori Canela Internacional.

El evento está teniendo lugar la semana del 6 al 10 de julio y reúne a una treintena de expertos de España, Chile, México, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Suecia, Francia, Eslovaquia e Italia que hablan sobre diferentes temáticas relacionadas con la Educación como un elemento de cambio social.

El programa de este año está basado en ocho ejes: Educación Montessori, Desarrollo Humano, Educación Inclusiva, Neurociencia Educativa, Escuelas Públicas, Educar en familia y Películas-documentales educativos, unidos por el tema "Educar en el ahora: Montessori y cultura de paz."

Dentro de las particularidades de esta Segunda edición, también se pueden ver ponencias de grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 4 y los 31 años."Se trata de un congreso centrado en la Infancia y la Adolescencia, la voz de ellos debe estar presente, ocupando un espacio real de participación", explican los organizadores.

¿A quién va dirigido?

"Después del éxito del congreso del año pasado, este año volvemos a unirnos con un espíritu de confianza, con gran expectación2 -explica Miriam Escacena. "En estos tiempos estamos ante un verdadero cambio de paradigma, en el que ese cambio en el sistema educativo que tantos anhelamos al fin se está haciendo realidad, iniciativas accesibles y de calidad son necesarias más que nunca".

"Este Congreso está dirigido a todas las personas que buscan aportar a una mejor educación, a una mejor sociedad". Marco Zagal resalta que "hay padres, madres, profesionales y personas autodidactas de diversas áreas que siempre están buscando aprender algo nuevo o reforzar ideas que les permitan crear espacios respetuosos en los diferentes ámbitos de la infancia y la adolescencia. El aporte que creemos que este Congreso dará a las familias y a los profesionales está directamente relacionado con una comprensión más amplia de lo que es el niño y el adolescente, y cómo el cuidado de su vida psíquica, emocional, social y física es el mejor regalo que les podemos dejar".

Betzabé Lillo Orellana señala que "la finalidad de este congreso es poder trasladar un mensaje de esperanza, optimismo y tranquilidad en un contexto tan incierto como en el que nos encontramos, por eso hacemos énfasis en Educar en el Ahora, ya que es importante tomar esta crisis como una oportunidad para replantearnos cómo queremos vivir la vida, descubriendo lo esencial en lo cotidiano, acercándonos al sentido real de la felicidad".

¿Cuándo y dónde tiene lugar el evento?

Las conferencias se están pudiendo disfrutar la semana del 6 al 10 de julio. Cada día se comparten en la web de Tu Guía Montessori seis ponencias de forma gratuita durante 24 horas empezando a las 7 AM hora peninsular española y se hacen conexiones en vivo con ponentes de diferentes países del mundo que se emiten en las redes sociales del congreso.

Además, se ofrece la posibilidad de reservar un pase Premium para poder resisar las ponencias durante un año y disfrutar así del material extra que ofrecen patrocinadores y ponentes, (seminarios en vivo, ebooks, descuentos en programas de formación y en materiales relacionados con la pedagogía, etc), siendo esta la forma de financiar económicamente el proyecto con un enfoque de reciprocidad.

¿Cómo participar en el congreso?

De una manera sencilla a través de este link. Sólo hay que registrarse con el nombre y el email, e inmediatamente abrir la bandeja de entrada para buscar el email de confirmación y pulsar correctamente el botón de aceptación, requisito indispensable para poder ser añadido a la lista de difusión cumpliendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales.

Ya son más de 50.000 personas las que se han registrado a este evento, fundamentalmente de España y Latinoamérica, habiendo también público procedente de EEUU y de muchos países de Europa.

¿Este congreso cuenta con respaldo académico?

Otra de las grandes novedades de esta segunda edición del Congreso Internacional Montessori es que cuenta con el respaldo de prestigiosas universidades, grupos de investigación y entidades internacionales como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE-Chile), el Grupo de investigación Pedagogía Hospitalaria (PH-UB) y el Observatorio Salud y Conocimiento de la Universitat de Barcelona, el Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid (GICE-UAM), la Asociación Montessori de Puebla (México), la Red Internacional de Escuelas Creativas (RIEC-ADEC) y del reconocido Instituto del Medio Ambiente (IDMA-Chile).

Las personas que adquieren el Pase Premium podrán solicitar una constancia de participación una vez que visualicen todo el contenido del congreso, contando con el apoyo y reconocimiento de estas entidades.

El congreso finaliza el viernes 10 de julio y el pase Premium estará disponible hasta el domingo 12 de julio, día en el que se celebrará el evento de clausura del congreso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.