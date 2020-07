Riot Games presenta a Lillia, la nueva campeona de League of Legends Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 14:48 h (CET) Lkegará al servidor de pruebas (PBE) y en la versión 10.15 estará en el servidor oficial de LoL Una nueva campeona se prepara para llegar a League of Legends: Lillia. Se trata de una nueva jungla con la que los jugadores podrán dormir a sus enemigos utilizando una nana y su polvo de los sueños.



Lillia es el sueño de un árbol mágico de Jonia. El árbol recoge sueños en sus flores y, cuando florecen, los dispersa en forma de magia, lo que sirve para alimentar al bosque en el que reside. Una noche, el árbol tuvo un sueño propio. En lugar de florecer, el capullo cayó al suelo y se convirtió en Lillia.



Las habilidades de Lillia son:

- Pasiva - Rama de los sueños: Las habilidades de Lillia aplican Polvo de los sueños, que inflige una parte de la vida máxima del objetivo como daño mágico a lo largo del tiempo.

- Q - Golpes florecientes: Lillia sacude su rama en el aire e inflige daño mágico a los enemigos cercanos. Además, inflige daño verdadero a los que se encuentran en la parte exterior del círculo. Cuando este ataque acierta, Lillia también obtiene velocidad de movimiento.

- W - ¡Cuidado! ¡Yip!: Lillia se prepara y asesta un enorme golpe con su rama que inflige daño mágico a los enemigos. Los enemigos que se encuentran en el centro de la zona de impacto reciben más daño.

- E - Semilla rodante: Lillia lanza una Semilla rodante, lo que inflige daño mágico a los enemigos y los ralentiza durante un tiempo. Si la Semilla rodante falla, seguirá rodando hasta chocar con un enemigo o con un obstáculo del terreno.

- R - Nana rítmica: Lillia entona una nana y los enemigos afectados por Polvo de los sueños se ven cada vez más ralentizados hasta que se quedan dormidos durante un tiempo. Cuando sufran daño y se despierten, recibirán daño mágico adicional.

"Quería que Lillia pareciese una cervatilla tímida y rara. Fue un gran desafío. ¿Cómo se hace para que un campeón 'tímido' sea activo?", comenta el diseñador de campeones Dan "Riot Maxw3ll" Emmons. "Concretamente, quería que fuese débil contra las invasiones de la jungla al principio de la partida. Si os encontráis con esta cierva en el bosque, debería asustarse y huir porque todavía no puede luchar contra vosotros. Su velocidad de movimiento le da la capacidad para hacerlo".



Los jugadores podrán probar a la nueva campeona de League of Legends en el servidor de pruebas (PBE) a partir de hoy. Lillia estará disponible de manera oficial en la versión 10.15 de LoL.

Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y apoyar los juegos más centrados en los jugadores del mundo. En 2009, lanzó su primer juego reconocido mundialmente, League of Legends. Se ha convertido en el juego para PC más jugado en el mundo y en un factor clave del crecimiento explosivo de los esports.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.