Carpintería Metálica Villanueva da las claves para mantener fresca la casa en verano

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, mantener fresco el hogar es fundamental para descansar como es debido Las altas temperaturas han llegado con la entrada del verano. Por eso, aunque se disponga de aire acondicionado en casa como si no se tiene hay que buscar trucos para bajar la temperatura del interior de la vivienda y mantener así la casa fresca en esta época del año.

Carpintería Metálica Villanueva sabe la importancia que tiene mantener el calor fuera de la casa, por eso, ofrecen consejos para refrescar el hogar hasta unos 20 grados, temperatura perfecta para esta época del año.

¿Cómo se mantiene fresca una casa en verano?

- Persianas y cortinas cerradas durante el día. Las cortinas y persianas bloquean el sol y está comprobado que el 30% del calor acumulado en el hogar procede de las ventanas, por eso es tan importante mantenerlas cerradas pues, puede descender hasta 6 grados la temperatura interior si se lleva a cabo este consejo. Además, es importante tener un buen aislamiento de las ventanas notándose así más frescor en general en la casa siguiendo la rutina de subir y bajar las persianas.

- Ventilar por las noches todas las habitaciones. Airearlas cuando cae la noche y a primera hora de la mañana, pues entra el aire fresco en el hogar y se mantiene el tiempo suficiente para refrescar la casa.

- Sábanas de algodón, la mejor elección. Este tipo de sábanas transpiran mantienen fresco el colchón.

- Domótica como gran aliada. Contar con un sistema en casa de domótica es una buena opción tanto para combatir el calor como para ahorrar energía ya que puedes hacer todo desde el móvil: subir o bajar las persianas, encender o apagar el aire, aunque no estés en casa.

- Los electrodomésticos que no se usen, se deben apagar. Si no son imprescindibles, hay que mantener apagados los que no se utilicen pues desprenden calor. Además, las bombillas de bajo consumo también son importantes en un hogar para ahorrar energía y mantener más fresca la casa.

En definitiva, es igual de importante tener aire acondicionado o ventiladores como seguir esta serie de consejos para no incrementar la factura de la luz por tener todo el día esos aparatos enchufados.