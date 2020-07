El Sindicato de Trabajadores concentra en Madrid al sector industrial a favor de los trabjadores Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 13:48 h (CET) El Sindicato de Trabajadores STR (www.str.es) se concentrará el próximo jueves 9 de Julio a las 12h frente al Campus Repsol en Madrid para reclamar más medidas de protección para los trabajadores del sector industrial Desde el Sindicato de Trabajadores STR se entiende que durante los momentos más oscuros del Estado de Alarma y en plena crisis del coronavirus, se ha buscado priorizar la salud y seguridad laboral, implementando medidas como el teletrabajo o protocolos que protegiesen en lo que, hasta ahora, era una situación nunca antes vivida por esta generación.

En este contexto, los trabajadores del sector industrial, y en especial del petroquímico al considerarse estratégico, han realizado un esfuerzo extraordinario, adaptándose a las medidas tomadas para paliar el impacto que la pandemia podía tener en la plantillas de las diferentes factorías.

Pero ahora ante la situación de “nueva normalidad” existe una intención por parte de algunas empresas de implantar una serie de medidas que deterioraran el poder adquisitivo y los derechos de los trabajadores, que junto con la falta de inversiones que se viene observando en los últimos tiempos son síntomas evidentes de cómo están “dejando morir” el sector industrial.

Por este motivo, el Sindicato de Trabajadores STR entiende que, dada la situación actual, se dan las condiciones para implantar medidas de conciliación y mejoras laborales. Por ello realizan una serie de propuestas que no inciden en un aumento significativo del coste salarial, puesto que son más un cambio de paradigma que un incremento del coste económico, y que, sin duda, mejoraran las condiciones laborales y de conciliación familiar de los trabajadores, como por ejemplo:

La extensión del teletrabajo, algo que esta crisis ha demostrado que es posible y perfectamente aplicable

Aumento de la flexibilidad horaria

La implementación del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y comercio en España. Ampliando de este modo la figura de la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo.

La adaptación a la normativa vigente en relación a los permisos por nacimiento, realizando estas coberturas con contratación, que disminuyan la carga de trabajo, doblajes y agotamiento de los trabajadores que asumen esa falta de plantilla estructural Por todo esto, por la precarización del sector, por la falta de inversiones y por la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la industria, desde el STR van a promover una serie de acciones y movilizaciones que darán comienzo con una concentración el próximo 9 de julio frente a las oficinas centrales del Campus Repsol en Madrid.

La crisis de la pandemia del coronavirus no debe descansar sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras.

El próximo 9 de julio concentración en el Campus Repsol a las 12H.

Personas de contacto (Portavoces)

Javier Marín – Secretario de Acción Sindical – 622 749 657

Abel Tabuenca – Secretario General – 691 034 971

