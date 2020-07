Seguridad y socialización, claves en la reinvención hotelera

La compañía Actiu trabaja en estos momentos en proyectos para crear espacios que aporten no solo seguridad, sino la máxima funcionalidad de los espacios comunes Los hoteles abren sus puertas después de meses en los que la incertidumbre y la preparación post-covid19 ha sido un tema crucial. Tras el estado de alarma el sector precisa ahora desarrollar estrategias que aúnen la seguridad y salud, junto con una oferta atractiva y la reutilización de sus zonas colectivas.



Es por tanto el momento de poner a prueba las exigencias de seguridad de los nuevos espacios hospitality, caracterizados por el continuo tránsito de personas y por los momentos compartidos entre comensales, huéspedes y demás clientes. A ello se suma que desde hace tiempo los hoteles dejaron de ser lugares únicamente para dormir y han pasado a ofrecer diferentes espacios transversales donde sus usuarios, estén alojados o no, puedan trabajar, reunirse, conversar o simplemente pasar un rato distendido. Sus zonas comunes ya están pensadas para un uso multifuncional y ahora deben adaptarse a la nueva normalidad.



Un nuevo reto: la socialización segura de los espacios comunes

Los espacios comunes son esos lugares en hoteles, incluso en otros espacios presentes en aeropuertos, centros de ocio o locales comerciales donde los usos se entremezclan para crear una nueva experiencia de usuario. Espacios convertidos en entornos colaborativos que van a tener que adaptarse a la nueva situación. Inspirados por conceptos como el co-working y el co-living, aportan experiencias y apuestan por la socialización de los usuarios. Ahora, deberán garantizar también más su seguridad desde el punto de vista sanitario.



Pensando en esta etapa post-covid19, los hoteles están ya adaptándose a esta nueva normalidad y adoptando medidas concretas, como marcar las zonas de espera frente a los mostradores, disponer mamparas fáciles de instalar y de limpiar.



Delimitar los flujos de personas en estos espacios de forma visual, diferenciar las entradas de las salidas y reducir tiempos de espera a través de la gestión online, junto con medidas específicas de desinfección e higiene, son una forma de reducir los contactos interpersonales. Pero también resulta interesante escoger opciones de equipamiento móviles de manera que el espacio pueda reconfigurarse en función de las necesidades que surjan, favoreciendo la versatilidad que demandan estos entornos.



Para Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu “ el turismo y el sector hospitality en España son reconocidos a nivel internacional por su calidad y excelente atención al cliente. Tras convertirse en hospitales en plena pandemia, los hoteles precisan ahora activarse para seguir ofreciendo espacios tan funcionales como seguros. En un contexto tan tecnológico como el actual, el reto para sus espacios comunes es seguir fomentando momentos de socialización y colaboración tan necesarios, en un entorno más seguro si cabe. Sabemos que los hoteles van a reinventarse y a seguir evolucionando, como siempre lo han demostrado. En adelante se va a incidir mucho más poniendo el foco en las personas y, por ello, desde Actiu trabajamos ya en ideas concretas con soluciones sostenibles, eficientes y rentables que permitan acompañarles en esta transformación, con el objetivo de rentabilizar sus metros, aportar experiencias y preservar el bienestar de los usuarios en estos entornos".



El softseating un elemento que no se puede perder

Para poder emplear soluciones ‘softseating’ en estos espacios, se ha vuelto necesario aplicar una limitación de uso y controlar el aforo, además de reubicar el mobiliario para garantizar la distancia social. Emplear fundas biodegradables o la limpieza tras cada uso de los asientos es otra manera de extremar la seguridad en estos espacios pensados para socializar y colaborar. No tienen por qué renunciar a su función gracias, precisamente, a soluciones fácilmente desplazables como las que Actiu tiene como son Bend y Noom o envolventes como Badminton, con una amplia oferta de tapizados con distintas opciones de limpieza, incluso alguno de ellos ya de por sí antibacteriano.



Por otra parte, adquiere más importancia agudizar el ingenio y encontrar soluciones que permitan aprovechar el espacio disponible y sacar el máximo partido de las zonas exteriores. Para ello, Actiu apuesta por el mobiliario ergonómico y de fácil limpieza como las sillas para colectividades Wing, Whass, Viva, Plek y, como novedad, Noom 50. Con una amplia variedad de colores y acabados, la mayoría son aptas para exterior e interior y apilables o plegables. Con materiales fáciles de desinfectar como el polipropileno y el poliuretano, apenas ocupan espacio cuando no están en uso.



Optar por mobiliario polivalente, que otorgue dinamismo en la adaptación del diseño de los espacios, cumplir con las medidas de distancia social e instalar mamparas allí donde sea necesario permitirá a hoteles y restaurantes funcionar de manera segura para la salud, atendiendo a sus clientes y visitantes con la misma calidez y atención de siempre.