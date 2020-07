Repara tu Deuda Abogados cancelan deuda privada y pública en Mallorca con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 09:48 h (CET) El cliente del despacho líder en España, debía 10.000 euros a nueve acreedores y 900 euros a Hacienda El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Islas Baleares) ha reconocido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de LC, vecino de Palma de Mallorca, soltero y de nacionalidad congoleña, quedando libre de este modo de todas sus deudas. LC acumulaba una deuda de 10.000 euros con nueve acreedores y también debía 900 euros a la Agencia Tributaria. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de esta legislación, que entró en vigor en España en 2015.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “España ha sido uno de los países de la Unión Europea que más ha tardado en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo para las personas físicas, dando así cumplimiento a la Recomendación de la Comisión Europea de 2014. Si bien, podemos decir que hoy en día, contamos con uno de los sistemas o mecanismos de segunda oportunidad más liberales de Europa”. Aunque existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez son más personas las que solicitan acogerse y Palma de Mallorca es la comunidad de España en la que más casos se han resuelto.

La Ley de Segunda Oportunidad hasta hace unos meses no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la relativa a acreedores privados. Los responsables de Repara tu Deuda abogados explican que con esta y otras sentencias similares se avanza para que la deuda con administraciones públicas también sea objeto de cancelación, por el momento a través de un Plan de Pagos a cinco años en el que no se incluyen intereses y que será revisado por un Juez (de acuerdo con la capacidad de pago de cada deudor).

Una de las claves del éxito de Repara tu Deuda Abogados es que se adaptan a las posibilidades de cada uno de sus clientes. Eso ha permitido a los abogados ser los primeros en España y posicionarse líderes. Afirman que no tiene sentido pedir grandes honorarios a sus clientes ya que se trata de personas arruinadas, muchas tienen miedo a iniciar los trámites para acogerse a la legislación y otras no pueden pagar los honorarios que les piden los despachos de abogados para tramitar el caso.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app con la que logra reducir aún más los costes del procedimiento, así como también que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada. Para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. La tecnología permite abaratar costes del procedimiento y permite al despacho de abogados poder dar servicio a aquellas personas que no pueden acudir a un despacho de abogados tradicional debido a los altos costes iniciales y del procedimiento.

