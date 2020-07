OMS dice que el Covid-19 podría transmitirse por el aire en sitios cerrados, abarrotados y con poca ventilación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que, aunque no hay evidencia científica sólida, es posible que el nuevo coronavirus se pueda transmitir por el aire en lugares cerrados, abarrotados y con poca ventilación.



Expertos del organismo de Naciones Unidas se han pronunciado así en una rueda de prensa, después de que 239 expertos de 32 países hayan alertado de que el coronavirus podría transmitirse por el aire, y lamentado que se haya subestimado la transmisión del coronavirus en el aire en interiores.



"Reconocemos que existe una evidencia creciente en este campo, así como en muchos otros relacionados con este coronavirus. Por ello, tenemos que estar abiertos a estos hallazgos y entender sus implicaciones sobre la forma de transmisión del virus y las precauciones que se deben tomar", ha señalado la coordinadora de Prevención de Infecciones de la OMS, Benedetta Allegranzi.



De hecho, ha informado de que ya están trabajando con muchos de los expertos que han lanzado la alerta y ha subrayado la necesidad de confirmar su hipótesis y de, además, saber la dosis del virus que es necesaria para contagiarse.



"Son campos de estudio que están creciendo y donde está surgiendo evidencia, pero que todavía no es definitiva y es por ello por lo que la posibilidad de que haya transmisión por el aire en espacios públicos, especialmente en condiciones específicas como lugares abarrotados, cerrados y con mala ventilación, no puede ser descartada. Pero la evidencia debe ser interpretada y apoyamos este proceso", ha dicho la experta, tras recordar que la OMS recomienda una adecuada ventilación en los lugares cerrados.



Próximamente la OMS va a publicar un resumen científico de todas las posibilidades que están siendo estudiadas en este momento sobre la transmisión del nuevo coronavirus. Además, está ya trabajando con un "gran número" de médicos, científicos y matemáticos para consolidar la evidencia.