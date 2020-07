Watch Dogs®2, Street Fighter V y Hello Neighbor entre las novedades del mes de julio en PlayStation™Now Este mes también se incluyen otros dos nuevos títulos a la colección: The Turing Test e Infinite Minigolf. Redacción Siglo XXI

miércoles, 8 de julio de 2020, 08:50 h (CET) Sony Interactive Entertainment anuncia Watch Dogs 2, Street Fighter V y Hello Neighbor como los nuevos títulos que se añaden al catálogo de PlayStation™Now y que desde hoy ya es posible disfrutar.



Estos tres títulos se suman al catálogo del servicio de suscripción PlayStation™Now y que se pueden jugar tanto en PlayStation®4 como desde un PC con un DualShock 4, al igual que los más de 700 juegos ya disponibles de PS4™, PS3™ y PS2™. El catálogo del servicio incluye ya éxitos súper ventas, exclusivos de PlayStation®, aventuras para toda la familia y juegos independientes entre los que destacan títulos como: Shadow of the Tomb Raider, Rocket League™, Metro Exodus, Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege y Control, o grandes sagas como God of War® o Ratchet and Clank™



El jugador puede suscribirse al servicio PlayStation™Now por solo 9,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation®Store o en su tienda habitual de videojuegos.



Juegos del mes

Watch Dogs® 2* En la secuela del aclamado título Watch Dogs®, el jugador vivirá la aventura de Marcus Holloway que junto a su conocido grupo de hackers DedSec para piratear el sistema operativo ctOS 2.0 utilizado por un grupo de genios criminales para vigilar y manipular a los ciudadanos de la bahía de San Francisco. Para ello, deberá explorar un mundo abierto, dinámico y lleno de posibilidades y hackear los dispositivos conectados a través del teléfono móvil para obtener el control de la ciudad.



Street Fighter V El último título de la mítica saga de lucha, Street Fighter, trae al jugador una experiencia de combate mejorada basada en los clásicos combates en 2D y un gran elenco de icónicos luchadores entre los que elegir con diferentes habilidades e historias únicas.



Además de los modos clásicos, el jugador podrá disfrutar de un mejorado modo online que le pondrá a prueba con enfrentamientos contra otros jugadores de todo el mundo o asistir como espectador a otras peleas en un nuevo modo.



