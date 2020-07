Cientos de padres del Liceo Francés de Madrid lo denuncian alegando falta de respuesta del centro

Más de trescientas familias del Liceo Francés de Madrid se unen en una plataforma de afectados para reclamar un diálogo con el prestigioso colegio.Tras casi tres semanas de negociación, estas han quedado rotas al entender el letrado que representa a los padres, que no ha habido buena fe que se presupone en estos casos. En los próximos días se presentará la demanda contra el centro educativo en los juzgados de Madrid El pasado 10 de marzo y debido a la alarmante situación de la pandemia por causa de la COVID-19, la Comunidad de Madrid dio orden de suspender toda actividad docente. Días más tarde se proclamó el estado de alarma del que recientemente se ha salido y todos los alumnos españoles, algunos con más éxito que otros, tuvieron que seguir sus clases online.

En el caso del LFM cientos de padres decidieron unirse en una plataforma para reclamar al Liceo unas conversaciones que traten de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, ya que los progenitores consideraron que el nivel pedagógico descendió más de un 80% durante estos tres meses y medio.

Después de varios meses insistiendo al centro educativo desde varias asociaciones de padres y estimando que éste no respondia ninguna petición de reunión, decidieron contratar los servicios del despacho de abogados Aestimatio quién en manos del letrado Luis Miguel Fernández está llevando la representación de las familias.

El pasado 24 de junio y tras el envío de sendos burofaxes al Liceo, al Defensor del Pueblo, a la Embajada de Francia en España y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la defensa del colegio se puso en contacto con la de los padres y mantuvieron una tensa reunión que, finalmente, pareció que podría llevar a un intento de negociación.

Para sorpresa de los padres y su letrado no fue así. "Esto me ha pasado muy pocas veces en mi carrera profesional, que la parte contraria no conteste, creemos que lo han hecho así para ganar tiempo y agotar los días establecidos por el centro como fecha tope de pago y esto es lo que me ha sorprendido", explica el abogado de los padres.

Protestas en todo el mundo

El Liceo Francés de Madrid no ha sido el único en elevar sus protestas hacia la dirección. Tal y como se recoge en el artículo publicado en el diario Le Monde, el Liceo de Madrid no es el único que se ha levantado ‘en pie de guerra’, ya que hasta 522 liceos en todo el mundo han elevado su protesta por los mismos motivos que los padres de la plataforma de afectados del liceo francés de Madrid.

"No se trata solo de una cuestión económica –explica el letrado- ya que mis representados se han negado a pagar el importe del tercer trimestre para acomodar sus cuotas al servicio recibido, sino que también se trata de saber que son escuchados por la dirección en sus protestas y quejas sobre cómo se han llevado las clases online durante la pandemia. Están muy preocupados por saber cómo se desarrollará todo desde el punto de vista pedagógico porque precisamente todos reconocen haber elegido este centro por su excelencia académica y trayectoria a lo largo de los últimos cincuenta años. No quieren renunciar a ello, como tampoco –explica- pretenden en ningún momento desprestigiar al centro, todo lo contrario, desean que siga manteniendo incólumes los principios en los que se basa dicha excelencia y, por ello, han querido ser escuchados", puntualiza.

Lamentablemente el Liceo ha hecho caso omiso y ahora los pertenecientes a dicha plataforma no ven más salida que presentar una demanda para que sea un juez quién decida quién de las partes tiene razón. No obstante, a día de hoy los demandantes han, sin embargo, pagado el tercer trimestre por la expresa amenaza del Colegio de no escolarizar a sus hijos en el Centro para el próximo curso escolar. No obstante, han advertido por correo electrónico al Colegio que el pago no implica asunción ni reconocimiento de la deuda y que se reservan el derecho a reclamar judicialmente sin correr el riesgo de ver a sus hijos sin escolarización.

Habrá que esperar, probablemente, a la vuelta de las vacaciones, para saber cómo se soluciona lo que parece ya una situación sin vuelta atrás.