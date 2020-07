Beneficios de las impresoras de producción DEVELOP para un negocio

El mundo actual exige a todas las empresas una alta capacidad de reacción, velocidad y adaptación a las necesidades del mercado. Un mercado que cada vez es más cambiante, y que en sectores como el de la impresión requiere contar con equipos de calidad y de máximo nivel DEVELOP, fabricante de soluciones para impresión industrial, ofrece una línea de impresoras de producción capaces de afrontar cualquier reto. Equipos que permiten la impresión en gran volumen con distintos acabados para imprentas, empresas reprográficas o departamentos de marketing, cuyas necesidades vas más allá de únicamente una impresión de calidad.

Los beneficios de las impresoras de producción DEVELOP convierten a la marca alemana en un referente dentro del mundo de la impresión industrial. En España, la distribución en exclusiva viene de la mano de Mastertec, que cuenta con 30 años de experiencia en este sector.

La mejor calidad de imagen a alta velocidad

Una impresora industrial debe caracterizarse sobre todo por dos factores: proporcionar una calidad de imagen excelente y hacerlo a unas velocidades de impresión extraordinarias.

Los modelos de producción DEVELOP se ajustan a la perfección a estos parámetros, con una gran nitidez y capacidad de detalle en las imágenes lo que, unido a una velocidad de 100 páginas por minuto, incluso más en determinados modelos, adaptación a varios tamaños y gramajes o acabados de todos los tipos, las convierten en la solución perfecta para la industria de la impresión.

DEVELOP ha pensado en los negocios de gran volumen, con una línea de soluciones eficientes, fiables y fáciles de implementar en cualquier sistema de trabajo.

Las impresoras de producción DEVELOP ofrecen muchos beneficios

Imprentas, agencias de marketing y profesionales de este tipo requieren una impresora de producción que se ajuste a los requisitos de la impresión industrial. DEVELOP ha logrado fabricar estos equipos con gran calidad y con una larga lista de beneficios para quienes se dedican a la industria de la impresión de alto nivel.

- Profesionales: Un negocio dedicado a la impresión no puede permitirse entregar trabajos de mala calidad, con colores poco nítidos, retrasos en las entregas o acabados poco profesionales. DEVELOP fabrica impresoras de producción fiables y precisas, gracias a sus componentes más duraderos y mecanismos de precisión.

- Rentables​: Incluso en trabajos con tiradas cortas, el ajuste de los costes permite mejorar la rentabilidad. Su flexibilidad facilita el cambio de tareas y acabados, optimizando tanto el tiempo como los recursos. Un ahorro considerable que ayuda a proporcionar trabajos de gran calidad, mejorando la percepción de la empresa.

- Reducción de errores​: Al tener bajo control la impresión en todo momento, la impresora de producción permite hacer modificaciones hasta el último minuto, pudiendo hacer pruebas de impresión cambios de última hora en documentos, packaging y cualquier otro trabajo que se mande a la cola.

- Todo tipo de acabados​: Encuadernaciones en rústica con o sin lomo, grapado, anillado, perforado para archivo, plegado o corte. Todo de forma automatizada y sin apenas la acción de un operario. Se adapta a la perfección a todos los requisitos que pueda tener una publicación, facilitando la optimización de presupuestos.

- Gran facilidad de uso​: Todos los parámetros de configuración (tamaños, gramaje, tipos de papel, etc), se pueden controlar con unos cuantos clics. El operario de la impresora puede tomar el control de determinadas unidades, o automatizarlas para desarrollar otras tareas mientras se está imprimiendo, todo de un modo muy sencillo.

- Versatilidad​: Las impresoras de producción DEVELOP permiten utilizar hasta 9 bandejas de papel, con una capacidad de casi 14000 hojas para mejorar la productividad y optimizar los tiempos de trabajo. Se puede imprimir sin parar tan solo manteniendo alimentadas las bandejas, y cambiando de tarea con solo pulsar un botón.

Características que hacen de la impresora industrial DEVELOP líder en su segmento

Las impresoras de producción DEVELOP son un avance competitivo notable, que lleva la impresión industrial a un nuevo nivel, muy por delante de soluciones similares de otros fabricantes. La lista de características es muy extensa. Estos son los aspectos más notables:

- Calibración automática​: Uno de los principales problemas de la impresión industrial es el descalibrado, un problema que algunas veces no se aprecia a simple vista hasta que no es notable, con el coste que supone en cuanto a tiempo y materiales. Las impresoras de producción DEVELOP incorporan un sistema de autocalibrado, capaz de ajustar los parámetros para mantener la calidad de las impresiones a gran velocidad. Reduciendo el error, se reduce el coste y no hace falta estar tan pendiente de las impresiones.

- Calidad perfecta​: La resolución de las impresiones es inmejorable. 1200 x 1200 dpi por 8 bit, que equivalen a una impresión de 1200 x 3600 dpi. Con una infinidad a acabados y terminaciones sin apenas intervención humana. La tecnología de control de densidad de imagen y el tóner de alta densidad ofrecen una amplia variedad de aplicaciones de impresión.

- Procesado de soporte integral​: Las impresoras DEVELOP para producción industrial admiten papel de hasta 400 gramos, tanto para impresión simple como a doble cara. El largo de los pliegos puede alcanzar los 1300 milímetros (762 si es impresión dúplex), e incluso el papel fino pasa por el alimentador con facilidad, gracias al sistema de separación por soplo de aire.

- Garantía DEVELOP: Los resultados de impresión están garantizados por una marca de prestigio, avalada por los muchos usuarios que dan fe de la calidad de todos los productos que salen de las líneas. Las impresoras de producción DEVELOP destacan por encima de sus competidoras en todos los sentidos, como cabe esperar de un producto diseñado para entornos muy exigentes.

Mastertec, distribuidor exclusivo de impresoras DEVELOP

DEVELOP está disponible en España de la mano de Mastertec, con más de 30 años de experiencia en la distribución de impresoras, piezas y consumibles originales.

Adaptadas a la industria de impresión de alta velocidad, DEVELOP proporciona a todo tipo de profesionales los elementos que necesitan para mantener la calidad de sus trabajos en lo más alto.