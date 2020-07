Aprender profesiones digitales es la salida a la crisis del Covid 19 según Excuse Me Captain Comunicae

martes, 7 de julio de 2020, 13:48 h (CET) La economía mundial va a estar vinculada a productos y servicios digitales en más de un 45% para 2022. En 2021 la inversión publicitaria en medios online crecerá hasta llegar al 12%. Las agencias que ofrecen formación son una buena alternativa para el reciclaje profesional dentro del marketing digital La demanda de profesiones digitales ya era una realidad antes de la pandemia, pero durante la misma se ha producido un crecimiento exponencial que está multiplicando su impacto en la era post Covid 19. Se trata de un escenario que trastoca el mercado laboral tal y como se conoce. Nada volverá a ser cómo antes, y los trabajadores tendrán que aclimatarse a un panorama con nuevas reglas. Esto requiere un esfuerzo de flexibilidad e integración en un marco de digitalización.

El aprendizaje ha servido como revulsivo e impulso profesional durante la cuarentena, en especial en aquellos cursos con un enfoque práctico que responden a las especialidades más solicitadas. Todo ello reforzado con la enseñanza en remoto, que a lo largo de estos 2 meses de “lockdown” ha obtenido un repunte de matriculaciones online. La dualidad entre la formación presencial y telemática servirá en el futuro reciente para una mayor adaptabilidad y conciliación.

El World Economic Forum ya ha dictaminado que la economía mundial va a estar vinculada a productos y servicios digitales en más de un 45% para 2022. Esto se traduce en 75 millones de empleos que pasarán a ser automatizados, lo que derivará en 133 millones de nuevas oportunidades.

Las profesiones más demandadas

Digital Account Manager, Community Manager, Digital Communication & Brand Manager, SEO Content Manager o SEM Manager, son sólo algunas de las profesiones que están creciendo en el mundo post-coronavirus.

Según datos de Reason Why, se espera que la inversión en medios digitales se estabilice en junio y se recupere a lo largo de la segunda mitad del presente ejercicio, a medida que se reactiven los diferentes sectores. No obstante, se vaticina una caída del 6% en comparación con 2019. Un dato que no debe interpretarse como algo negativo, ya que para 2021 la publicidad online se beneficiará de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos o la Eurocopa, produciéndose una recuperación del 12% en tan solo un año. Además, hay que tener presente que el ecommerce ya se ha consolidado en nuestro país, con usuarios que cada vez confían más en las tiendas online.

Con estas perspectivas, invertir en formación relacionada con marketing digital es una garantía a muy corto plazo, ya que se trata de perfiles con una enorme empleabilidad.

¿Dónde estudiar?

Existe una amplia variedad de escuelas y academias que preparan a cientos de alumnos en torno a estas nuevas disciplinas, en las que se exige un vínculo directo con la realidad del sector. El manejo de herramientas y estar al día de las novedades es un requisito indispensable.

Por ello, las agencias que entre sus servicios imparten cursos especializados han convertido en una alternativa muy solicitada. En este contexto, Excuse Me Captain ofrece una formación integral en Marketing y Estrategia Digital, Analítica Web con Google Analytics, SEO y SEM (iniciación y avanzado) y Comunicación con Community Management. Son cursos presenciales basados en un aprendizaje práctico con casos reales, posibilitando una alineación total con la realidad del mercado laboral.

Todo esto encaja en un marco que pretende alejarse de las titulaciones oficiales. Hay muchas opciones fuera de los cauces habituales que aseguran calidad y rigor a través de profesionales que comparten su know-how. Y es que, otro de los grandes cambios es la desaparición de la llamada “titulitis”, en un escenario que exige demostrar habilidades y competencias concretas. Cada vez se valoran más las especializaciones en nichos concretos, por encima de la acumulación de diplomas y carreras universitarias. Esto no es aplicable a todos los sectores, pero en marketing digital es mejor demostrar que exhibir.

Por lo tanto, el futuro alumno no debe preocuparse de si dispone de conocimientos previos o por si el contrario ya ha empezado a formarse: en Excuse Me Captain los cursos empiezan desde lo más básico y progresan hasta alcanzar niveles más avanzados, con el objetivo de transmitir la pasión del aprendizaje continuo.

Sobre Excuse Me Captain

Excuse Me Captain es una Agencia y Escuela de Marketing Digital que cuenta con un equipo de profesionales que ha desarrollado su actividad profesional en países como Alemania, USA y Holanda, siempre dentro del sector online. Cuentan más de 19 años de experiencia en el ámbito

Imparten sus cursos en Impact Hub Barceló, uno de los mejores entornos de start-ups de Madrid que ofrece toda una programación de eventos y charlas creados por la organización.

Excuse Me Captain se ha aliado con la institución con mayor trayectoria de formación a distancia: UNED. Con ella han desarrollado un curso completo de Marketing Digital para Hoteles & Alojamientos Turísticos.

La metodología de sus cursos es 100% práctica, operando con casos reales y ejercicios que ayudan a asentar los conocimientos.

