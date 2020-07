El Tesoro espera captar hoy hasta 7.500 millones en letras a 6 y 12 meses El Tesoro anunció a finales de mayo una modificación de su programa de financiación para este año, que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de julio de 2020, 09:15 h (CET) El Tesoro Público celebrará una subasta de deuda a corto plazo este martes con la que espera emitir entre 6.500 y 7.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el marco de su programa de financiación revisado al alza ante las mayores necesidades de financiación por el impacto de la crisis del Covid-19.



Así, este martes ofrecerá letras a 6 y 12 meses, con una referencia de un tipo de interés general del -0,465% en el primer caso y el -0,343% en el segundo, registrados en la subasta del pasado 9 de julio.



Los inversores han seguido confiando en los títulos de deuda pública española, tal y como se evidencia en la evolución del coste de financiación, con una profundización de los tipos negativos, en paralelo a un aumento de la vida media de la deuda hasta máximos.



Tras la emisión de este martes, el Tesoro celebrará otras dos más en el mes de julio, una de letras el martes día 14, y otra más de bonos y obligaciones, que tendrá lugar el jueves día 16 de julio.



En su última subasta, celebrada el pasado jueves, adjudicó 6.749,75 millones de euros en bonos y obligaciones, cerca del rango máximo previsto, y de nuevo cobró más a los inversores por el bono a cinco años, al tiempo que ofreció menor rentabilidad en las emisiones a 7 y 10 años.



En el primer semestre el Tesoro colocó unos 184.090 millones de euros en deuda pública, lo que representa el 61,9% de la emisión bruta prevista de 297.000 millones de euros del programa de emisiones para el conjunto del ejercicio 2020, revisado al alza por las mayores necesidades de financiación derivadas de la crisis del Covid-19, según datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



El Tesoro anunció a finales de mayo una modificación de su programa de financiación para este año, que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia de la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de emisión neta se le podrían descontar en torno a 15.000 millones que podría recibir España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.



En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a través de letras del Tesoro.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.