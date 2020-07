La moda de regalar cuentos personalizados para profesores por cuentos.info Comunicae

lunes, 6 de julio de 2020, 13:00 h (CET) Los obsequios son pequeños detalles que se dan a una persona especial; los cuales representan un halago para alguien que ha sido importante, si esta persona es un profesor o maestra de la escuela, entonces vale la pena regalar algo que guarde relación con las vivencias, debilidades, metas y triunfos compartidos durante el tiempo que se participa en el aula de clases Los profesores forman parte de la formación de niños, adolescentes y jóvenes, siempre están allí para guiar, orientar, enseñar y dirigir a cada uno de ellos. durante el proceso de enseñanza de los estudiantes, su labor es admirable e indudablemente ganan el aprecio y cariño de sus alumnos.

Por lo cual, es probables que padres y estudiantes quieran obsequiar un presente, dependiendo a la fecha y la ocasión que se celebra; y sin lugar a dudas que el mejor regalo para esa ocasión puede ser un cuento personalizado.

¿Qué es un cuento personalizado?

Los cuentos personalizados, son hermosos libros que relatan una historia de un personaje de la vida real, en este caso, del profesor o maestra a quien va dirigido.

El relato, está cargado de fotografías e ilustraciones, que están dispuestas en un libro de manera interactiva, en donde se describen vivencias significativas, a través de un diseño colorido y atractivo, cargado de imágenes y fotografías.

La moda de regalar cuentos personalizados para profesores

Esta tendencia de regalar cuentos personalizados es un detalle que reúne las experiencias de vivencias y buenos momentos que se han compartido con una persona, en este caso sería el profesor en el aula de clases.

Es un obsequio muy acertado, no solo por el diseño del cuento, sino a la persona y medio al cual es dirigido y tiene un sentido más importante, por valor sentimental que le otorgará la persona que lo recibe.

Además, que es una estrategia muy útil en el proceso de enseñanza de los estudiantes, sobre todo los más pequeños, porque a través de la lectura del mismo, se dan cuenta que también son personajes importantes que están presentes en la vida de sus maestros y profesores.

Los cuentos personalizados pueden diseñarse en todas las etapas educativas, desde el nivel de preescolar hasta la secundaria, se elaboran estos libros para ser regalados a sus profesores.

Cuando regalar un cuento personalizado a un profesor

Cualquier momento es el adecuado a la hora de regalar algo; para sorprender a un profesor con este tipo de obsequios se deben tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

- Día de cumpleaños del profesor

- Navidad

- Día del educador

- Cierre de trimestre o lapso escolar

- Fin de año escolar

Historias que se relatan en esto cuentos

Las historias que se relatan en estos cuentos; tienen que ver con alguna situación particular que hayan compartido con el profesor en el aula de clase, como anécdotas, chistes y demás trivialidades que hayan hecho inolvidable esa experiencia.

Después se ilustra con fotografías del profesor y de sus estudiantes, combinando colores e imágenes, que hagan referencia al relato que se va desarrollando.

