100% Free Virus System de Nofer

El primer tratamiento capaz de eliminar al SARS-CoV-2 (causante del COVID-19) aplicado sobre productos de la gama Nofer donde el usuario toca el artículo Nofer, firma dedicada a la fabricación de accesorios y complementos para baños públicos y especializada en productos realizados en acero inoxidable, lanza en exclusiva al mercado un tratamiento revolucionario, que elimina progresivamente cualquier tipo de virus, entre ellos el SARS-CoV-2 (causante del COVID-19).

Definición y cualidades del producto:

¿Qué es?

Es un recubrimiento (pintura en polvo epoxi – poliéster polimerizada a 170ºC / polímero) aplicable a superficies, especialmente no porosas como el acero inoxidable, que elimina progresivamente la presencia de virus sobre las mismas.

El fabricante de esta sustancia es japonés. El tratamiento de la mezcla de este producto derivado de la plata y que lo convierte en un recubrimiento polimérico, se hace aquí, en España.

¿Qué aspecto tiene?

Esta capa protectora es transparente. Se han desestimado colores chillones que lo puedan diferenciar, porque pueden ser problemáticos en baños de cierto nivel estético o de diseño, o simplemente no gustar.

Si bien es transparente, su aplicación dota al acero inox satinado un acabado un tanto diferente, lo oscurece un poco, dándole un color tipo “titanio”. Si se pone un elemento de inox satinado junto con otro tratado con esta pintura, el cambio de color es evidente, es más oscuro y algo más brillante, le da un acabado más elegante.

¿Qué cualidades tiene?

Con esta aplicación, la superficie tratada será capaz de eliminar progresivamente cualquier tipo de virus, entre ellos el SARS-CoV-2 (causante del COVID-19).

Esta capacidad desinfectante es permanente en el tiempo. Se dispondrá de certificados de conocidos laboratorios independientes que corroborarán que los productos tratados con este elemento, son capaces de reducir drásticamente la proliferación de cualquier virus que pueda caer en su superficie.

Bacterias y virus

De forma general en el mercado y en particular en el mundo del sanitario ya existen desde hace tiempo productos “antibacterianos”. Ninguno de ellos es capaz de eliminar el SARS-CoV-2. El coronavirus, es un virus, no una bacteria. Sólo el sistema Nofer (u otros similares que hasta la fecha no han aparecido) puede evitar la propagación a través del contacto con los objetos de uso cotidiano de un baño público.

Aplicaciones en la gama de productos Nofer

El coronavirus puede ser contagiado por contacto en superficies que hayan sido infectadas por una persona portadora.

El nuevo tratamiento de Nofer, es por tanto, es una solución idónea para cualquier lugar en el que haya alto tránsito de gente como pueden ser hospitales, geriátricos, centros comerciales, restaurantes, hoteles o grandes superficies en general.

Esta sustancia puede aplicarse en aquellas referencias de la gama Nofer donde el usuario toca el objeto.

Barras de apoyo a PMR: La línea más clara de aplicación. En ellas el usuario toca, se sujeta y lo hace durante un tiempo de exposición considerablemente largo. Accesorios de baño: El usuario se sujeta a la barra de ducha, en el resto, el contacto es menor: leva del portarrollos, vaso de cepillos de dientes, barra para toallas, etc. pero el contacto puede existir, especialmente en el escobillero, barra, toallero retráctil o percha. Pulsadores de accionamiento: de secamanos, dispensadores de jabón. Sanitarios inox: en lavamanos, inodoros, urinarios, fuentes de agua fría, etc. Grifería. Secadores de cabello: Esta sustancia se aplica de manera diferente en materiales plásticos, siendo igualmente efectivo. Varios: papeleras higiénicas, asientos reclinables, etc. Acerca de Nofer

Nofer, firma dedicada a la fabricación de accesorios y complementos para baños públicos y especializada en productos realizados en acero inoxidable, ha apostado claramente por la innovación y el desarrollo de unos productos de calidad, así como por ofrecer siempre un servicio excelente a sus clientes.

Hoy en día Nofer es todo un referente en multitud de proyectos nacionales e internacionales: centros comerciales, gimnasios, aeropuertos, hoteles, estaciones de tren, estadios de fútbol, e incluso recintos penitenciarios.

Actualmente, Nofer tiene una extensa red de ventas nacional e internacional, está presente en más de 73 países a través de distribuidores y cuenta con 60 empleados y 4 centros productivos en Barcelona, Valencia, Sevilla e Italia. El crecimiento en los últimos años ha sido sostenido y gira en torno a un 20% anual.

