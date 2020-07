La creadora de Baby Tribu lanza un Summer Camp para padres online el 1 de agosto Comunicae

lunes, 6 de julio de 2020, 10:56 h (CET) Desorden en horarios, interrupciones en el trabajo, falta de motivación si hay peleas entre hermanos, son situaciones muy comunes en casi todas las familias, especialmente cuando hay niños pequeños y no existe una clara coordinación de horarios Finalizado el estado de alarma y con lo que los políticos han bautizado como "nueva normalidad", efectivamente, padres y madres se enfrentan, como cada verano, a la temida no conciliación. Y es que si durante el confinamiento fue difícil compaginar teletrabajo, cuidado de hijos y deberes, ahora que muchas familias han vuelto a trabajar en las sedes laborales, tienen el dilema de todos los veranos: "¿Qué hacer con los niños?".

"Ni todos los padres tienen vacaciones compatibles con la crianza, ni todos tienen posibilidades de dejarlos con abuelos o enviarlos a un campamento, más este año que muchos, por prudencia y miedo a rebrotes, lo han descartado", sostiene Lee Lima, la creadora de media Baby Tribu y autora del libro Crecer en tribu.

Desorden en horarios, interrupciones en el trabajo, falta de motivación si hay peleas entre hermanos o los padres sienten que sus hijos están más nerviosos que en otros momentos de mayor rutina, son situaciones muy comunes en casi todas las familias, especialmente cuando hay niños pequeños y no existe una clara coordinación de horarios. ‘Durante el resto del año los niños van al colegio de 9 a 5 y esas horas los padres las aprovechan para sus quehaceres diarios, reponen pilas y están más preparados para afrontar los retos de la crianza con más paciencia’, explica.

Consciente desde hace años de la enorme complejidad que tiene criar de una manera consciente, lleva años ayudando a familias con su Programa sobre crianza positiva y ahora estrena un Summer Camp el 1 de agosto destinado a que las familias puedan aprender de una manera mucho más fácil a llevar la larga convivencia estival.

"Hay muchas madres y padres que se pasan el día culpabilizándose y agobiándose porque sienten que se pasan el día probando estrategias y sintiendo que no avanzan, que se han leído un montón de libros sobre crianza , pero una cosa es la teoría y no es tan fácil llevarlo a la práctica", sostiene.

Y es que la información gratuita campa por las redes y medios pero a veces es necesario tener una orientación más personal, de ahí que haya creado este Summer Camp con la intención de poder ayudar a los padres "sobre todo a no perder la calma y a poder afrontar los conflictos de una manera más respetuosa y sin perder los nervios".

Ha preparado un campamento transformador, "que te acercará a la mirada de tu hijo y a sus necesidades reales". La reputada coach cree que este campamento "ayudará a llenar la caja de herramienta de la crianza, es el momento, ahora más que nunca, que las madres y padres necesitamos inspiración y contenido de valor para y no perdernos con los desafíos de la crianza".

El summer camp, una iniciativa que funciona de manera muy eficaz tiene un contenido de lo más amplio ya que dura todo el mes de agosto repartidos en 10-15 minutos diarios. "Se sabe que bastan 21 días para cambiar un hábito así que espero que con 30 sea suficiente", explica la directora del curso.

Sobre Lee

Coach de familia, formadora y conferenciante de temas de crianza y acompañamiento en la infancia. Además de Experta en Educación Activa y Creadora de la Cuenta Social Media Babytribu. Directora de Escuela Babytribu. Le encanta compartir con familias y acompañantes y por eso ha sido facilitadora de más de 30 Talleres Vivenciales. Fundadora de Babytribu desde 2012 y Cofundadora de Kutuva. Es autora del Libro “Crecer en Tribu”. Pero sobre todas estas cosas es madre de dos niñas maravillosas, sus grandes maestras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.