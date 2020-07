La 5ªedición de BIND 4.0 arranca con 57 grandes empresas en busca de startups innovadoras de todo el mundo

La plataforma de innovación abierta recibirá candidaturas en los ámbitos de la fabricación avanzada, la alimentación, la energía y la salud hasta el 11 de septiembre. Este año, Enagás, Erhardt, GH Cranes & Components, Ingeteam, Tubos Reunidos y Vidrala se unen a las más de 50 empresas que ya colaboran con BIND 4.0. En esta edición, también se valorarán las soluciones tecnológicas capaces de hacer frente a los nuevos retos del sector, surgidos tras la crisis sanitaria El número de empresas de referencia internacional que buscan en la aceleradora BIND 4.0, startups tecnológicas para impulsar la industria 4.0 sigue creciendo y en este momento son ya 57. Esta plataforma de innovación abierta de industria inteligente ha celebrado hoy su primer evento virtual, The Best of BIND 4.0: Virtual Demo Day, para presentar los últimos proyectos tecnológicos desarrollados por sus 38 startups innovadoras y abrir su quinta convocatoria, que recibirá candidaturas hasta el 11 de septiembre. Precisamente, ha sido la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, la encargada de abrir esta nueva edición.

La jornada de hoy ha contado con representantes de empresas como Coca-Cola European Partners, Mercedes-Benz y Unilever y la participación del Director de Innovación, Emprendimiento y Agenda Digital del Gobierno Vasco, Aitor Urzelai, y con la intervención de expertos en emprendimiento, como Martin Varsavsky.

BIND 4.0, creada por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras a través del Grupo SPRI, busca los mejores proyectos tecnológicos entre startups de todo el mundo, con el propósito de cumplir un doble objetivo. Por un lado, que las grandes empresas puedan acelerar la innovación e impulsar y mejorar su competitividad a través de la colaboración con startups, como fuente de innovación ágil y eficiente. Y, por otro lado, que las startups aceleren su llegada al mercado de la mano de grandes empresas de referencia internacional y con acceso directo al ecosistema industrial vasco.

Por eso, una de las grandes novedades de esta nueva convocatoria es que el número de compañías involucradas sigue creciendo y BIND 4.0 ya cuenta con 57 grandes empresas de referencia internacional implantadas en Euskadi, que serán las encargadas de seleccionar a los mejores proyectos de entre todas las candidaturas recibidas. Este año se unen Enagás, Erhardt, GH Cranes & Components, Ingeteam, Tubos Reunidos y Vidrala a las firmas ya existentes en el programa, como son Ferrovial, EDP, Sarralle, Arcelor, ABB, Iberdrola, Michelin, Quirónsalud o Siemens Gamesa, entre otras.

Para Aitor Urzelai, Director de Innovación, Emprendimiento y Agenda Digital del Gobierno Vasco: “En estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir hemos podido comprobar, por un lado, la importancia de la transformación digital y la inversión en tecnología e innovación en nuestra economía y, por otro lado, la necesidad de colaboración entre agentes públicos y privados para favorecer el crecimiento. Dos bases que siempre han sido los cimientos de BIND 4.0 como el camino posible para hacer crecer y mejorar nuestra economía y nuestra sociedad. Por eso, la apertura de esta quinta convocatoria de BIND 4.0 es tan importante, ya que significa una apuesta continua de todos los que formamos parte de esta iniciativa, por la innovación abierta, las startups y el nuevo talento en sectores de especial relevancia, como son: la alimentación, la salud, la energía o la fabricación”.

Inteligencia Artificial y Big Data en la nueva normalidad

Este año, BIND 4.0 tendrá muy en cuenta la situación actual que se está viviendo provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19, en todos los aspectos de la convocatoria, tanto de la propia organización del programa, como en las candidaturas. En esta edición, las empresas tractoras seguirán priorizando y contratando startups con tecnologías innovadoras que les permitan avanzar en su digitalización y también abordar los retos de la nueva normalidad.

Por eso, también tendrán cabida las soluciones tecnológicas que planteen proyectos para hacer frente a las necesidades surgidas en los nuevos entornos de trabajo. Así, por ejemplo, aplicaciones para la detección y solución de incidencias en maquinaria en remoto, planificación y organización de equipos en teletrabajo, soluciones para gestionar la provisión ininterrumpida de la cadena de suministro de plantas y fábricas ante situaciones de crisis, asegurar el trabajo, la comunicación y acceso a la información en remoto o la prevención y detección precoz de casos de COVID 19 en las organizaciones, entre otros. Del mismo modo, la organización del programa de aceleración BIND 4.0 se llevará a cabo con un modelo mixto del programa, con actividades tanto online como presenciales.

Entre las más de 577 candidaturas recibidas en la edición anterior, que supuso un aumento del 10% con respecto a la tercera convocatoria, el 60% de los proyectos presentados aplicaban tecnologías como la inteligencia artificial, Internet of Things y Big Data para mejorar procesos, servicios y productos en cuatro áreas de actividad: fabricación avanzada, salud, energía y alimentación. Del resto de solicitudes recibidas cabe destacar las tecnologías de visión artificial, en aplicaciones para la optimización de los controles de calidad, seguido también de otras soluciones innovadoras de ciberseguridad, nanotecnología y robótica.

De las candidaturas presentadas en 2019, se seleccionaron un total de 38 startups de todo el mundo para desarrollar 53 proyectos, junto con las diferentes empresas partners, y guiados por más de 40 mentores expertos en aceleración de empresas, estrategias de mercado de nuevas tecnologías, innovación y emprendimiento. Pero eso no es todo. El programa BIND 4.0 también cuenta con un Venture Club, un club de inversores, alineado con la especialización de la aceleradora, cuyo objetivo es reforzar los servicios de apoyo y promover el contacto entre las startups participantes y entidades de inversión especializadas, para crear nuevas oportunidades de financiación. Para esta quinta edición, este club estará formado por 18 fondos de inversión especializados en tecnología e industria.

Además, todas las startups seleccionadas por BIND 4.0 participarán en distintas actividades de networking con las empresas tractoras y los agentes públicos para facilitar la inmersión de startups en el ecosistema industrial, uno de los que más proyección tiene en Europa. Por otro lado, BIND 4.0 ofrece a las startups un servicio de mentoring impartido por profesionales de nivel mundial, así como un completo programa formativo para el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para triunfar en el ámbito industrial. Del mismo modo, tan solo con su participación también cuentan con acceso a distintas fuentes de financiación y ayudas económicas, así como acceso gratuito a un espacio de trabajo en los BICs (Centros de Empresas e Innovación) de Euskadi.

Casi el 70% de las startups continúan sus contratos un año después

La plataforma de innovación abierta de industria inteligente, BIND 4.0, a través de su programa de aceleración, ha acelerado un total de 108 startups y ha desarrollado 178 proyectos innovadores en los sectores de Fabricación Avanzada, Energía Inteligente y Tecnología de la Salud y de la Alimentación, en sus cuatro convocatorias. Y ha recibido más de 1.700 candidaturas desde que comenzó en 2016. Unas cifras que sitúan a Euskadi como uno de los grandes centros de innovación y emprendimiento del mundo. Y es que, una vez finalizado el programa, casi el 70% de las empresas emergentes continúa trabajando con las compañías tractoras y 6 de cada 10 startups renuevan su contrato con las mismas.

BIND 4.0, como plataforma de innovación abierta, tiene como objetivo ser un punto de encuentro entre startups innovadoras, grandes empresas, inversores y expertos en Industria 4.0 y emprendimiento, con el objetivo de impulsar la transformación digital de la industria y, a su vez, acelerar la consolidación de iniciativas innovadoras. Una misión que lleva ejerciendo desde 2016, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras a través del Grupo SPRI, la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco que lidera el ecosistema del emprendimiento en Euskadi a través de su plataforma UpEuskadi.

Requisitos para participar

Las startups podrán inscribirse hasta el 11 de septiembre a través de la web del programa www.bind40.com. BIND 4.0 busca startups de los cinco continentes que cuenten con productos y servicios con aplicación a los sectores industria, energía, salud y alimentación basados en nuevas tecnologías. Se requiere también que su solución tecnológica ya esté en el mercado o en su última fase de desarrollo y pueda aportar valor a las empresas partner.

Fechas relevantes:

3 de julio - 11 de septiembre 2020: recepción de candidaturas de startups.

8 de enero de 2021: comunicación de las startups seleccionadas.

25 de enero de 2021: inicio del programa de aceleración y de los proyectos con los partners.

2 de julio de 2021: Demo Day, la jornada de presentación de los resultados de la quinta convocatoria.

Registro candidaturas en www.bind40.com.

Sobre BIND 4.0

BIND 4.0 es una plataforma de innovación abierta público-privada de industria inteligente creada por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras a través del Grupo SPRI y su plataforma UpEuskadi del ecosistema del emprendimiento en Euskadi.. Actualmente, cuenta con la colaboración de 57 de las principales empresas líderes de referencia global con sede en Euskadi y con la participación de colaboradores tecnológicos internacionales como Siemens, Microsoft y Amazon Web Services. Esta iniciativa nace con el doble objetivo de impulsar la transformación digital de la industria y, a su vez, acelerar la consolidación de iniciativas innovadoras a través de un modelo de colaboración entre grandes empresas y startups. Desde 2016, BIND 4.0 ha acelerado un total de 178 proyectos, desarrollados por más de 100 startups en sus cuatro ediciones.