"Las asociaciones de guías oficiales contra el modelo Free tour"

La Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España se manifiestan en contra de los free tours bajo el lema "elige bien quién te guía". La web con mayor número de free tours del sector, GuruWalk, les invita a probar este modelo en auge La Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España (Cefapit), realizó una convocatoria para manifestarse en todas las ciudades, en la que participaron decenas de personas bajo el lema “elige bien quién te guía”, reivindicando el consumo responsable y exigiendo medidas contra el intrusismo en el sector.

Estas asociaciones están en contra de los llamados free tours, que no cuentan con un precio fijo, sino que al finalizar el recorrido, cada persona decide cuánto dinero ofrecer al guía.

Durante la manifestación, la presidenta de la Asociación Nacional de Guías Turísticos, Almudena Cencerrado, ha comentado que “Esto de pagar por propinas nunca lo hemos entendido y seguimos sin entenderlo" y ha hecho un llamamiento a la contratación de guías acreditados. No es la primera vez que expresan su malestar hacia los llamados free tours, pidiendo a las Instituciones regular esta actividad en auge. La directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Estrella Torrecilla, que participó en un congreso organizado por la misma CEFAPIT, declaró que los free tour, son "la lacra del siglo XXI" para el sector.

Por la contra, parece ser que los viajeros no opinan lo mismo, dado que los free tours tienen una alta demanda que no deja de crecer. La web Guruwalk.com que concentra la mayor oferta de free tours en todo el mundo, presentes en 100 países y más de 1200 ciudades, consideran que están mezclando los conceptos y tienden la mano a los guías oficiales y las asociaciones para aprovechar al máximo la alta demanda.

“Los free tours no son intrusismo laboral como intentan hacer creer. En aquellos lugares que no se permite realizar un tour sin la debida acreditación, solo lo realizan los guías de nuestra plataforma que cuentan con ella. El resto de guías no oficiales optan por recorridos alternativos, ya sea, ver grafitis por la ciudad, hacer una ruta de tapas o un tour fotográfico para aficionados a Instagram. En definitiva, son tours que no compiten con los tradicionales de pago” comenta Juan Castillo, fundador de GuruWalk.

Desde las asociaciones temen que hasta septiembre no comiencen a tener un volumen de trabajo que les permita subsistir, ya que dependen mucho del turista extranjero y hayan en los free tours una amenaza en estos momentos de crisis en el sector.

Sin embargo, en GuruWalk, ven el mes de julio con optimismo y aseguran que las reservas están creciendo exponencialmente por lo que ofrecen a los guías acreditados no esperar hasta septiembre para comenzar a tener trabajo.

“Los guías oficiales que prueban el modelo free tour, repiten. Los viajeros dejan una media de 10 euros por persona, y no tienen que pagar por adelantado, lo que puede ser un problema con la actual incertidumbre provocada por el coronavirus” asegura Castillo.

La empresa que agrupa los free tours insiste en que muchos guías oficiales han visto cómo sus ingresos han mejorado al cambiar a este innovador modelo con el que consiguen mayor número de clientes.