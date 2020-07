Consiguen curar a un paciente de COVID-19 con un fármaco contra el cáncer El éxito del tratamiento en este enfermo no ha sido un caso aislado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de julio de 2020, 10:33 h (CET) El profesor Andreas Neubauer y su equipo del Centro Carreras contra la Leucemia, ubicado en el Hospital Clínico Universitario de Marburgo (Alemania), han probado con éxito el fármaco ruxolitinib, utilizado para el cáncer, para curar por primera vez a un paciente que sufría de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) después de la infección por el virus del COVID-19.



Tras estos resultados, publicados en la revista científica 'Leukemia', el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Alemania ha aprobado un ensayo clínico en el que el grupo del profesor Neubauer investigará más a fondo el uso del ruxolitinib para el tratamiento del SDRA asociado a COVID-19.



"Sabíamos por las publicaciones chinas que la llamada tormenta de citoquinas caracteriza a los pacientes con un curso grave e incluso fatal de la enfermedad. Durante una tormenta de citoquinas, el cuerpo se inunda de sustancias que estimulan el sistema inmunológico. Esta reacción exagerada del sistema de defensa del cuerpo daña el tejido, facilitando la propagación del virus invasor", explica Neubauer.



El investigador pensó que el paciente podría responder al ruxolitinib, un fármaco usado inicialmente en el tratamiento del cáncer que inhibe las enzimas del cuerpo involucradas en las reacciones inflamatorias excesivas. "Sugerimos a nuestros colegas que estaban tratando a los pacientes con COVID-19 que el fármaco contra el cáncer podría ser capaz de prevenir los efectos potencialmente mortales causados por el daño inflamatorio en el tejido pulmonar", apunta Neubauer.



"Nos enfrentamos a una decisión difícil. No se sabía si la teoría se trasladaría a la práctica. Después de todo, el tratamiento experimental también estaba asociado con el riesgo", detalla Hinnerk Wulf, director del Departamento de Anestesia y Cuidados Intensivos. El estado general del paciente de la Universidad de Medicina de Marburgo mejoró después de recibir ruxolitinib. El equipo de tratamiento notó una estabilización clínica, así como una rápida mejoría en la respiración y la función cardíaca.



El éxito del tratamiento en este enfermo no ha sido un caso aislado. El equipo de Marburgo también administró el mismo fármaco a otros pacientes para controlar un curso grave de la enfermedad. "Al final la respuesta fue positiva en todos los pacientes que recibieron el medicamento contra el cáncer durante más de una semana", argumenta Neubauer. Un equipo dirigido por Paul Graf La Rosée en el Hospital Schwarzwald-Baar (en Villingen-Schwenningen, Alemania) también ha informado del uso exitoso del inhibidor inmunológico, aunque en casos menos graves y se está a la espera de que los resultados sean publicados.



"El tiempo transcurrido entre el inicio de la administración de ruxolitinib y la mejora de la salud es tan corto que es razonable suponer que el fármaco contribuyó al curso clínico favorable", concluye Neubauer.

