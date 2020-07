Rebajas: la venta online gana terreno a la compra física tras el estado de alarma

Esta semana miles de comercios darán el pistoletazo de salida al periodo de rebajas, una temporada de descuentos que este año será más atípica que nunca. Las caídas experimentadas por el sector retail durante el estado de alarma unidas a las medidas de distanciamiento de la “nueva normalidad” no solo marcarán el modus operandi de los consumidores, sino también el de las tiendas. El comparador Acierto analiza la situación.



Así, se estima que durante la cuarentena el sector retail ha experimentado caídas de hasta el 70% en algunos casos. A esto hay que añadir que los meses de abril y mayo –con la celebración del Día de la Madre y el Padre, la Semana Santa y el Puente de Mayo, entre otros– son la mejor época para este mercado.



Descuentos agresivos para salvar la temporada

Las previsiones, según indica Acierto.com, apuntan hacia el lanzamiento de descuentos agresivos –alrededor del 70%–, con los que las marcas intentarán dar salida al stock acumulado durante el invierno, pero también animar a los consumidores a comprar y “salvar la temporada”. Algunos consistorios, en aras de apoyar el comercio local, han lanzado también sus propias iniciativas.



No obstante, el momento, marcado por la incertidumbre económica –el coronavirus ha llevado a muchas familias al ERTE o directamente a perder su trabajo, y el Banco de España prevé un incremento de la tasa de paro del 14% al 20%– no lo pone fácil.



Las ventas online se imponen a las ventas físicas

Por suerte, existen indicios de recuperación. Según apuntan fuentes del sector que decidieron adelantar los descuentos, si bien las rebajas en las tiendas físicas han caído respecto del año anterior, no ha ocurrido lo mismo con las rebajas online. En concreto, las cifras que maneja el comparador revelan una caída de entre el 20% y el 40% en los comercios físicos; mientras que las ventas virtuales han llegado a aumentar hasta el 40% respecto de la temporada de 2019 en algunas cadenas.



Los números no sorprenden si tenemos en cuenta que España ocupa el cuarto puesto de la Unión Europea en transacciones de este tipo. El perfil de comprador más habitual lo encarnan los hombres menores de 25 años. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la adquisición online es menos impulsiva, es decir, mucho más meditada. Hasta tal punto que el 93% de los consumidores comparan antes de comprar online.



La toma de conciencia sobre las posibilidades de contagio –aunque la mayoría de negocios cuentan con sistemas de desinfección de las prendas– ha tenido mucho que ver. Otro cambio que se observa está relacionado con el tipo de ropa que se compra. El consumidor actual no acude a eventos, ferias y, en muchos casos, tampoco a su lugar de trabajo físico. Esto hace que la clase de prenda sea otra.



Más indicios de recuperación

Más allá de lo comentado, la apertura de fronteras permitirá incrementar la facturación, según indica el comparador Acierto. Y se prevé que en las zonas costeras este aumento sea superior, tal y como se deduce de los últimos datos a los que ha tenido acceso el comparador. Por no hablar de que hasta 2 de cada 4 españoles esperan al periodo de rebajas para comprarse ropa. Este año podrán disfrutar de mayor variedad y mayores descuentos.



Para acabar hay que tener en cuenta otro dato más: el 62,5% de consumidores compra por el mero hecho de encontrarse con un producto rebajado, pero no porque lo necesite. En todo caso aquí entran en juego también otros factores como la influencia de la publicidad. Tal es así, que 3 de cada 5 españoles consideran que los anuncios son capaces de condicionarles. Y hasta el 70% de los encuestados reconoció haber "caído en la tentación" después de ver un spot.