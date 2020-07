Alquimaq, la empresa de tractores que genera confianza Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 17:32 h (CET) Lo más importante para ellos es satisfacer sus necesidades en el menor tiempo posible, por lo que disponen de un catálogo de lo más amplio donde podrán comprobarse diferentes maquinarias a cada cuál de mayor calidad Para cualquiera que necesite un tractor, la plataforma alquimaq.es/ es el sitio ideal para poder alquilar uno de calidad y al precio más razonable del mercado. En esta empresa ofrecen sus servicios a los clientes de Huelva y otras provincias de Andalucía. En Alquimaq cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector, colocándose como empresa líder en maquinaria agrícola, muy por encima de todos sus competidores.

Todos los clientes coinciden en que sus productos se encuentran en las mejores condiciones, y que los servicios ofrecidos son altamente profesionales y efectivos, sin olvidar que cuentan con los mejores precios que se pueden encontrar hoy en día. Además, también son distribuidores de marcas muy reconocidas en el mercado, como Agrimac, Neuson, Socomec o Wacker.

En Alquimaq disponen de múltiples modelos con maquinaria muy útil para realizar trabajos que estén relacionados con la agricultura. Estos son capaces de transportar grandes cantidades de arena, de manera que esta puede esparcirse sin necesidad de hacerlo de forma manual. De esta manera, se ahorra mucho más tiempo, y también trabajo. En Huelva hay una gran actividad agrícola, por lo que en esta empresa se pone a disposición de los clientes el alquiler de tractores para poder llevar a cabo el trabajo de la tierra, ya que es una maquinaria indispensable para realizar este tipo de labores agrícolas.

Por eso, en Alquimaq cuentan también con carretilla elevadoras, tractores de segunda mano, minitractores, o incluso algunos con ruedas de 150 o con cadenas. Todos pueden utilizarse para diferentes obras, desde acondicionamientos de terrenos, reformas de instalaciones... Además, no solamente podrán alquilarse tractores, sino también otras maquinarias agrícolas, como picadoras, cortacésped, remolques, etc.

Los clientes también podrán contar con otras maquinarias de lo más útiles para realizar trabajos agrícolas. Podrán transportarse los productos recogidos, como las frutas o las verduras, además de otros materiales para el trabajo diario. Gracias a las ruedas incorporadas, su adherecia al terreno es óptima, sin importar que el mismo tenga baches o molestas piedras. La plataforma también se puede elevar, por si fuera necesario levantar algún material, y el confort y la seguridad están totalmente garantizados.

En Alquimaq ofrecen un servicio integral para la equipación, las herramientas y el mantenimiento, además de la venta de maquinaria para la construcción. No solo eso, sino que les proporcionarán a sus clientes una lista de ventajas y desventajas del alquiler o la venta de este tipo de maquinarias, de manera que los clientes puedan tener una idea mucho más clara de cuál de todos adquirir. En los últimos años ha crecido la demanda de alquileres en Huelva, por ello Alquimaq ofrece los mejores productos y a unos costes bajos y accesibles para todos los usuarios.

Esta empresa contribuye al crecimiento de su ciudad, y su intención es que sus clientes puedan lograr sus objetivos. Por ello, ajustan todos sus productos y presupuestos a las necesidades de cada persona, de manera que nadie se quede atrás. En caso de tener que realizar algún trabajo de construcción, Alquimaq también se pondrá a absoluta disposición buscando el mejor equipamiento para poder llevar a cabo las actividades agrícolas en el menor tiempo posible, pero sin perder nada de calidad.

En esta compañía lo más importante son los clientes, por lo que si estos necesitan realizar cualquier tipo de consulta, podrán contactar con Alquimaq y estos les ofrecerán la más rápida y efectiva solución.

