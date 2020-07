Las razones por las que un taller electromecánico puede salvar un coche, según Talleres Lluís Martí Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 15:00 h (CET) Conocer a la perfección la tecnología integrada en los vehículos ayuda a la detección precoz de errores e importantes averías del motor, cajas de cambio, válvulas y otros cruciales componentes La electromecánica del vehículo es una de las áreas más complejas de los componentes del coche o moto, absolutamente imprescindible para asegurar un correcto funcionamiento y ajustada sólo por profesionales con gran experiencia.

Por ello, la labor de un taller electromecánico puede ser desconocida para el cliente final, que sólo presta atención a que su avería sea resuelta de manera satisfactoria sin ser consciente de las funciones que el electromecánico realiza.

La diagnosis mecánica: el punto de partida para toda reparación

Una de las áreas más importantes de la electromecánica es la diagnosis. Y es que evaluar la situación actual de un vehículo es primordial a la hora de ofrecer soluciones al cliente, especialmente cuando se trata de un coche que no funciona correctamente y cuyo origen de la avería parece ser desconocido.

En realidad, el proceso de diagnosis de un vehículo consiste en analizar todos los componentes y piezas que pueden haber causado un defecto, de cara siempre a proporcionar una correcta reparación.

Los profesionales de la electromecánica, como en https://tallereslluismarti.com/, conocen a la perfección toda la tecnología que está integrada en los vehículos, y gracias a ello detectan errores en motores, cajas de cambios, válvulas y otros componentes.

Reprogramaciones de centralitas: dando vida nueva al coche

No es ningún secreto que el nivel de modernización que han alcanzado los vehículos modernos es tan alto, que podría decirse que ya casi cualquier coche está conducido por personas, pero controlado por un ordenador.

Esto hace referencia a todos los sensores, monitores y dispositivos electrónicos que diagnostican, evalúan y controlan sistemas y piezas del vehículo, asegurando que todo funcione correctamente. Tanto es así, que incluso la potencia del vehículo y su motor se ven afectadas por el sistema electrónico.

Por ello, uno de los servicios más habituales de los talleres de electromecánica, tal y como comentan desde Talleres Lluís Martí, es la reprogramación de la centralita del vehículo para aumentar el par motor de este, mejorando la potencia o disminuyendo el consumo.

Es posible optimizar en general las especificaciones del motor mediante este proceso, que ajusta los parámetros que determinan el funcionamiento del vehículo en una operación breve. No se trata de un servicio que implique riesgos para el vehículo, pero debe de ser realizada por un profesional técnico con todas las certificaciones necesarias. El resultado final es un importante aumento del rendimiento del vehículo.

Copia de llaves: una seguridad ante despistes inesperados

Perder las llaves del coche no es habitual para la mayoría de personas, pero puede darse la situación en la larga vida útil del vehículo. Siempre puede tenerse un despiste y quedarse fuera, sin poder abrirlo. En estos casos, es importante contar con una copia de las llaves del coche.

No sólo se trata de algo útil en caso de pérdida: las cerraduras del coche, como otros componentes electrónicos, también pueden dejar de funcionar de la noche a la mañana, viéndose obligado el propietario a utilizar una llave para poder acceder a él.

A diferencia de una duplicación de llaves convencionales, las llaves del vehículo están codificadas para funcionar sólo con el modelo específico, y por ello necesitan ser ajustadas por un electromecánico cuando se realiza la copia. Por esto, la copia de llaves es uno de los servicios más demandados en talleres electromecánicos.

Cualquier persona no puede realizar una duplicación de llaves codificadas. Y menos cuando se trata de vehículos con sistemas electrónicos avanzados, donde es importante que la nueva llave quede absolutamente igual a la original y funcione sin problemas durante años.

Por ello, desde tallereslluismarti.com aconsejan siempre confiar en técnicos cualificados, que operen con toda la profesionalidad necesaria y que ofrezcan la oportunidad de tener la llave operativa en el menor tiempo posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.