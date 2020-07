Deyna Castellanos es la nueva embajadora de marca de Herbalife Nutrition

La multinacional continúa su apoyo al deporte femenino y la jugadora del Atlético de Madrid se convierte en su nueva embajadora de marca. En mayo, Herbalife Nutrition renovó el patrocinio del Atlético de Madrid femenino La futbolista del Atlético de Madrid Femenino, Deyna Castellanos, será la nueva embajadora de marca de Herbalife Nutrition, según ha anunciado hoy la compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable. La jugadora contará además con el apoyo nutricional de Herbalife Nutrition gracias a la línea de complementos nutricionales destinados especialmente a deportistas.

La venezolana de 21 años se incorporó al equipo rojiblanco en enero de este año, tras una exitosa trayectoria que la ha visto jugar como titular de la selección venezolana en la Copa América 2014 y obtener importantes reconocimientos, entre los que destacan: dos campeonatos Sudamericanos (2013 y 2016), Bota de Oro en el Mundial FIFA Sub 17 (2014), premio FIFA a la mejor jugadora Sub 15 (2015), campeona de la conferencia (2016 y 2018), Bota de Bronce en el Mundial FIFA Sub 17 (2016), finalista premio FIFA The Best (2017), finalista premio FIFA Puskas (2017) y campeona nacional NCAA (2018).

Durante su paso por la Universidad Estatal de Florida, en Estados Unidos, Deyna destacó tanto en las posiciones de delantera como de segunda punta en 77 encuentros disputados, en los que marcó 47 goles y asistió a sus compañeras en 20 ocasiones. Es además una promotora de la igualdad de género y la educación para todos.

Esta colaboración entre Herbalife Nutrition y Deyna Castellanos es una clara señal del compromiso de la marca con el deporte femenino, la promoción de un estilo de vida saludable y el apoyo a los nuevos talentos deportivos.

“Estamos orgullosos de ser una compañía que siempre ha tenido entre sus prioridades el apoyo al deporte, especialmente cuando se trata de equipos perseverantes y únicos como el Atlético de Madrid femenino. Ahora, más que nunca, debemos apoyar a los talentos jóvenes como Deyna Castellanos, que con su pasión y dedicación contribuyen a dejar muy en alto al deporte femenino”, explicó Tara López, directora general de Herbalife Nutrition España.

“Desde que formo parte del Atlético de Madrid femenino he notado cómo el apoyo de Herbalife Nutrition ha sido una parte clave de nuestro éxito. La empresa nos ayuda para tener el mejor rendimiento y ha sido pionera en la promoción del fútbol femenino en España. Estoy muy contenta de poder agradecerles todo su apoyo siendo su nueva embajadora de marca”, resaltó Deyna Castellanos.

En el mes de mayo de este año, Herbalife Nutrition anunciaba la renovación de su patrocinio con el Atlético de Madrid femenino. Desde el 2017 -año en el que Herbalife Nutrition y el equipo comenzaron a trabajar juntos- las jugadoras del Atlético de Madrid se han alzado como campeonas de la Liga Iberdrola por 3 años consecutivos y han sido subcampeonas de la Copa de la Reina en 2017, 2018 y 2019.

